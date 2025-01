Zero-In mit Sitz in New York City und New Jersey ist ein langjähriger Digital Signage-Partner von Trison. Zero-In-Gründer und -CEO Mitchell Goss ist seit vielen Jahren eng mit Trison UK (früher Beaver) und Managing Director Peter Critchley verbunden. Gemeinsam entwickelten die beiden Unternehmer ein CMS für Google ChromeOS – das heute tausendfach auf beiden Seiten des Atlantiks bei Trison- und Zero-in-Kunden eingesetzt wird.

Die strategische Übernahme von Zero-in durch Trison ist nun die logische Konsequenz und soll Trisons Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt stärken. Europäische Integratoren suchen seit Jahren händeringend nach Partnern in den USA, um globale Projekte mit eigenen Teams auch in den USA auszurollen. Trison hat nun als erster der europäischen Großintegratoren (Trison, M-Cube, Zetadisplay, Vertiseit/Visual Art) den Sprung über den Teich gewagt.

„Mit Zero-In setzen wir unsere internationale Expansion fort, stärken unsere Position in Nordamerika und erweitern unsere Fähigkeiten in strategischen Sektoren wie Schnellrestaurants, Banken und Fitness“, sagte Trison-CEO Alberto Cáceres.

Full Service für Retail Experiences

Zero-In ist ein Full-Service Digital Signage-Integrator mit ausgeprägtem Agenturgeschäft. Während die Agentur im hippen Flatiron District in Manhattan angesiedelt ist, sitzt das technische Team in einem Gewerbegebiet außerhalb der Stadtgrenze in New Jersey. Gründer und CEO Mitchell Goss zählt zu den führenden Kreativköpfen in den amerikanischen Digital Signage-Branche. Das Unternehmen zählt Kunden wie Equinox, Sweetgreen, Cava, Brookfield Properties, Shake Shack, Five Guys, LA Fitness, Bank of Hawaii, Mendocino Farms, Barry’s, Portillo’s und andere zu ihrem Portfolio.

Mitchell Goss, CEO von Zero-In, kommentierte: „Wir haben jahrelang mit den unglaublichen Leuten im Trison-Team zusammengearbeitet und freuen uns über die Möglichkeit, unsere Familien endlich zum führenden globalen Anbieter digitaler Erlebnislösungen zusammenzuführen.“

Trison wird zum globalen Anbieter

Mit der Übernahme betreibt Trison nun 17 Niederlassungen in 14 Ländern mit rund 500 Mitarbeitern.