Zetadisplay Jørn Olsen wird Director of Retail Media & Analytics

Der europäische Digital Signage-Player Zetadisplay hat die Ernennung von Jørn Olsen zum Director of Retail Media & Analytics bekanntgegeben.

Jørn Olsen verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Marketing, Analytics und Shopper Engagement. Als ehemaliger Leiter der Abteilung Marketing und Customer Experience bei Zetadisplay kann er laut dem Unternehmen eine nachweisbare Erfolgsbilanz für führende Retail-Marken aufweisen.

In seiner neuen Rolle will Jørn Olsen Zetadisplay helfen, physische Einzelhandelsumgebungen in datengesteuerte, dynamische Räume zu verwandeln. Dies beinhaltet die weitere Verbesserung der firmeneigenen Analytics-Fähigkeiten. Somit soll sichergestellt werden, dass die Kunden messbare Erfolge mit Digital Signage erzielen.

Johanna Webb, Chief Product Officer bei ZetaDisplay erklärt: „Jørns tiefes Verständnis von Analytik, DooH und Shopper Marketing passt perfekt zu Zetadisplays Vision von Retail Media für die Zukunft. Er ist nicht nur leidenschaftlich, wenn es darum geht, Ergebnisse durch umsetzbare Erkenntnisse zu erzielen, sondern auch, wenn es darum geht, das Kundenerlebnis an jedem Touchpoint zu verbessern. Seine Arbeit setzt einen Maßstab dafür, wie Digital Signage und Retail Media kombiniert werden können, um eine messbare Wirkung und neue Einnahmequellen für unsere Kunden zu erzielen.“

Jørn Olsen selbst kommentiert: „Ich freue mich sehr, diese neue Aufgabe bei Zetadisplay zu einem so spannenden Zeitpunkt für das Unternehmen und die Branche zu übernehmen. Retail Media entwickelt sich rasant, und es gibt eine riesige Chance, die Art und Weise, wie Marken Kunden in physischen Umgebungen durch digitale Tools und fortschrittliche Analysen ansprechen, neu zu definieren. Ich freue mich darauf, auf der starken Produktbasis von Zetadisplay aufzubauen, um weitere Innovationen und messbare Erfolge für unsere Kunden zu erzielen.“