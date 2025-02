Die Kreativagentur Wongdoody, Tochtergesellschaft des Tech-Unternehmens Infosys, stärkt mit Léa Legrand den Führungskreis. Als Executive Creative Director leitet die 37-Jährige ab sofort ein Team von rund 25 Kreativen am Standort Berlin, Düsseldorf und Stuttgart und berichtet an Senior Vice President Dennis Dünnwald.

Léa Legrand ist bereits seit sechs Jahren bei Wongdoody. Dort betreut sie Marken wie Otto, Bonprix, Disney und Porsche. Zudem engagiert sie sich als Dozentin an der SRH Berlin University of Applied Sciences. Vor ihrer Zeit bei Wongdoody war sie unter anderem für TBWA\Paris sowie freiberuflich für Agenturen wie Publicis und BBDO tätig. Ihr Schwerpunkt liegt auf FMCG- und Retail-Unternehmen.

Dennis Dünnwald kommentiert: „Léa ist die perfekte Wahl für die Rolle des ECD. Ihr empathischer Führungsstil, ihr starker kreativer Hintergrund und ihr Blick auf Zukunftsthemen spiegeln unsere Überzeugung wider, dass die besten kommunikativen Ergebnisse durch die Verbindung von Kreativität, Intuition und Innovation entstehen.“

Léa Legrand ergänzt „In unserer Branche ist es entscheidend, sich ständig weiterzuentwickeln. Kreative müssen sich heute mehr denn je neu erfinden und mutig in neue Technologien eintauchen. Diese neuen Möglichkeiten in Verbindung mit dem Mindset, überall kreative Potenziale zu erkennen, sehe ich als unser Leitprinzip in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden.“