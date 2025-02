Oval, mit mehr als 120 Beschäftigten und Büros in Düsseldorf, Amsterdam, Antwerpen, Brüssel und Paris, will sich als Kreativagentur für Brand Experiences positionieren – und verkündet nun mehrfache Verstärkung für den Standort Düsseldorf.

Michael Geisler ist ab sofort Head of Production und übernimmt die strategische und operative Leitung des Production-Teams in Düsseldorf. Der 46-Jährige bringt umfassende Erfahrung in der Produktion und Koordination komplexer Projekte mit. Zuletzt hat er umfangreiche Musicalproduktionen und große Events umgesetzt. Diese Expertise soll er jetzt im B2B-Kontext bei OVAL einbringen. Michael Geisler kommt von Apiro Entertainment.

Daniel Friedl wurde zum Creative Director berufen. Der 33-Jährige hat vor seinem Wechsel als Creative Lead für den Bereich Experience & Content Creation bei MCH Global in Amsterdam gearbeitet und bringt Know-how in den Bereichen Automotive und New Business mit. Zuvor war er bei Avantgarde als Senior Director Concept in München beschäftigt.

Eine Rückkehrerin

Tetyana Osevych kehrt als Senior Client Service Managerin zu Oval zurück. Seit 2001 ist sie in der Experience-Branche tätig, in Festanstellung und als freiberufliche Senior Projektleiterin, Die 48-Jährige kommt nun wieder – von Insglück Gesellschaft für Markeninszenierung, wo sie seit 2003 als Senior Event Specialist tätig war.

„Wir freuen uns sehr, dass drei versierte Expert:innen in den Bereichen Produktion, Kreation und Client Services für uns gewinnen konnten“, sagt Adone Kheirallah, Managing Director von Oval Germany. „Mit Michael haben wir uns einen Productions-erfahrenen Spezialisten geholt. Daniel bringt frische kreative Ideen und wertvolle Automotive-Expertise mit. Und die Rückkehrerin Tetyana ist ein echter Gewinn für uns. Sie hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass sie Großprojekte erfolgreich umsetzen kann. Mit dieser Unterstützung können wir unsere Top-10-Position im Deutschen Event-Kreativ-Ranking 2025 manifestieren.“