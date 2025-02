Alex Lee, Samsung VXT "Wir wollen ISVs in die Major League bringen"

Auf der ISE 2024 stellte Samsung VXT mit dem Ziel vor, Digital Signage neu zu definieren. Ein Jahr später zeigen die ersten großen Projekte, dass Samsuns Cloud-nativer Ansatz fruchtet.

Ein britischer Department Store migriert derzeit sein gesamtes Digital Signage-Netzwerk auf VXT, und in Italien steht Samsung kurz vor der Abwicklung eines weiteren Großprojekts mit Zehntausenden von Touchpoints. Der Schlüssel zu diesem Erfolg liegt laut Alex Lee, EVP of Visual Display Business bei Samsung, in der Kombination des modernen Tech-Stacks von VXT und der Strahlkraft des Samsung-Namens.

Sogar Unternehmen, die keine Samsung-Displays nutzen, setzen auf die Plattform. Der britische VXT-Retail-Kunde beispielsweise hat kein einziges Samsung-Gerät in seinen Stores. Das zeigt, wie attraktiv der Multiplattformsupport von VXT für Endkunden ist. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Magicinfo, der in erster Linie für Samsung-Plattformen konzipiert war, bietet VXT eine breitere Kompatibilität und unterstützt eine Reihe von Drittgeräten.

Doch Samsung will sich nicht auf seinem Namen ausruhen. „Vertrauen muss man sich verdienen, man kann es nicht kaufen“, betont Alex Lee im invidis-Exklusivinterview. Deshalb setzt Samsung auf ein wachsendes Partnernetzwerk. Ziel ist der Aufbau eines ISV-Ökosystems mit einigen der relevantesten CMS-Anbieter – viel mehr als nur das VXT-CMS.

VXT als ISV-Wachstumsmaschine

Die Digital Signage-Branche ist nach wie vor stark fragmentiert und lokalisiert. „Wir sind weit hinter der Kurve in Bezug auf die Wachstumsachsen“, sagt Alex Lee. Während es in anderen Tech-Sektoren globale Player wie Google oder Tesla gibt, dominieren im ProAV-Markt in jeder Region andere Anbieter.

Alex Lee sieht die Lösung in einem starken ISV-Ökosystem. Bis zum Herbst 2025 will Samsung einen integrierten VXT-App-Store einführen, in dem unabhängige Digital Signage-Softwareanbieter ihre Anwendungen weltweit über eine einheitliche Plattform vertreiben können. Um die Integration für ISVs zu vereinfachen, soll über Github ein Entwickler-Framework verfügbar sein. Im Gegensatz zum früheren PIRS-Partnerprogramm, das vollständig integrierte Lösungen erforderte, soll die neue App-Store-Plattform den CMS-Anbietern viel weniger Entwicklungsaufwand abverlangen.

„Wir wollen ISVs in die Major League bringen“, so die Vision von Alex Lee. In der Digital Signage-Branche gebe es hochtalentierte Entwickler, die hervorragende Lösungen entwickeln, die sich nahezu selbst im Appstore verkaufen. „Ich sehe keinen Grund, warum unabhängige Softwareanbieter im Digital Signage-Bereich nicht genauso schnell skalieren können wie bei anderen digitale Lösungen.“

„Ohne AI zählt nichts“

Exponentielles Wachstum, das ist Alex Lee klar, gibt es nicht ohne zwei Buchstaben, die zu den wichtigsten im Alphabet geworden sind: „Ohne AI zählt nichts.“

Für die Weiterentwicklung von VXT setzt Samsung daher stark auf künstliche Intelligenz – insbesondere in zwei zentralen Bereichen: Content Creation und Device Management. Durch die Integration von On-Device-AI direkt in Samsungs SoCs sollen moderne AI-Funktionen ermöglicht werden. Dazu zählt unter anderem die intuitive Content-Erstellung, die es Nutzern erleichtert, kreative Inhalte ohne aufwendige Prozesse zu generieren, sowie die Frühwarnung mit präventiver Wartung und Smart Diagnostics mit automatischer Recovery.

Einen weiteren großen Hebel sieht Samsung in der Cybersecurity „Im Digital Signage-Bereich sind wir der einzige große Player, der den vollen Stack bietet – von der Hardware bis hoch zu VXT“, erklärt Alex Lee. Dadurch bietet Samsung ein Sicherheitsniveau, das bereits auf Chip-Ebene beginnt und die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt. Mit VXT sind viele der Security-Features auch mit Drittanbieter-Hardware gewährleistet.

2025 soll für VXT das große Expansionsjahr werden. Alex Lee will sich Projekt für Projekt das Vertrauen der Kunden und der Software-Partner erarbeiten. Ist das einmal aufgebaut, könnte VXT der Wachstumsmotor für die Digital Signage-Branche werden.

