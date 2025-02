Die BMW Welt in München lässt sich bald auch virtuell erkunden. Ende Februar launcht der Autobauer seine neue BMW Welt App als Teil eines Upgrades seines Megamuseums in München. Ein AI-Avatar wird dann für virtuelle Besucher als persönlicher Tourguide zur Verfügung stehen, der sie durch die 16 Stationen der Markenwelt führt. Und auch der physische Besuch soll mit der App interessanter werden: die ausgestellten Fahrzeuge lassen sich mit einem Augmented-Reality-Feature als 360-Grad-Modelle erkunden.

Der M5 mit Street-Art

Für dieses AR-Feature sind QR-Codes an allen Exponaten angebracht. Im Ausstellungsbereich selbst steht jetzt als Highlight der neue BMW M5, individuell lackiert vom Münchner Graffiti-Künstler Fillin Guas. Neu ist auch eine Soundinstallation, die das Tosen vom Nürburgring nach München bringen soll. Beide sind Teil der als Lounge gestalteten neuen „M Clubhouse“-Zone.

Neben mehr Experience soll die BMW Welt nun auch mehr Information und Entertainment bieten. Mithilfe interaktiver Installationen erfährt man mehr über die Themen Charging, die My BMW App und den Abschleppservice Relax We Care. Über eine Airconsole kann man das Game Uno Car Party mit einer Gruppe von Leuten spielen. Das Business Center der BMW Welt, das sich für Konferenzen und ähnliches buchen lässt, kommt in neuem Erdton-Design mit goldenen Akzenten daher.

Yoga und Theater inmitten der neuesten BMWs

Mit der Wiedereröffnung setzt die BMW Welt ihr Veranstaltungsprogramm fort – und das ist nicht nur etwas für Motorsport-Fans: Yoga-Programm gibt es über das ganze Jahr. Am 2. März findet das Kindermusiktheater „Frank und Bert“ der Bayerischen Staatsoper statt. Am 8. März wird die Pulse-Eröffnungsveranstaltung im Doppelkegel abgehalten. Und Internationale Krimifestival München startet am 4. April in der BMW Welt, bei dem Hendrik Streeck aus seinem neuen Wirtschaftsthriller „Das Institut“ liest.

Am 27. April präsentieren die Münchner Philharmoniker und BMW das Kinderkonzert „Klangreise auf vier Rädern“. Für den weiteren Jahresverlauf ist eine Verkehrssicherheitsübung, vr4kids, geplant, die Kinder mit VR-Brillen zum Verhalten im Straßenverkehr schult. Im Herbst wird eine neue Ladestation für Elektrofahrzeuge vor der BMW Welt eingeweiht.