Diva-E Jannik Egger und Janine Poser rücken in Führungspositionen

Beim Digitaldienstleister Diva-E übernehmen die beiden langjährigen Mitarbeiter Janine Poser und Jannik Egger ab sofort Führungspositionen auf Management-Ebene. Damit soll die Ausrichtung auf Kernkompetenzen weiter gestärkt werden.

Jannik Egger ist seit 2013 Teil des Teams und übernimmt die Position des Managing Director Total Experience. In seiner neuen Rolle ist er verantwortlich für die unternehmensweite Steuerung und Weiterentwicklung integrierter Customer-Experience-Strategien, um den steigenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Zuvor hatte der 34-Jährige insbesondere die Weiterentwicklung im Bereich CC Frontend Engineering vorangetrieben sowie Konzepte und digitale Lösungsansätze, zuletzt insbesondere im Bereich KI, erarbeitet.

Zusätzlich Managing Director

Janine Poser, 39 Jahre alt, ist seit mehreren Jahren als Head of Sales bei Diva-E tätig und erweiterte zum 1. Januar ihr Verantwortungsfeld, indem sie zusätzlich die Rolle des Managing Director übernahm. Zuvor verantwortete sie bereits die Bereiche New Business und Partnerships und trug zum Wachstum des Unternehmens bei. Vor ihrem Einstieg bei Diva-E vor knapp sechs Jahren war Janine Poser bei den Unternehmen Igniti und NKD ebenfalls in führenden Beratungspositionen tätig.

Unter anderem soll Janine Poser die branchenspezifische Ausrichtung in den Bereichen Retail, Manufacturing & Automotive, Financial Services sowie Healthcare & Life Sciences ausbauen, mit der auch die Marktpräsenz von Diva-E in diesen Branchen verstärkt werden soll.

„Mit der Erweiterung unseres Führungsteams durch Jannik Egger und Janine Poser unterstreichen wir unsere Konzentration auf wesentliche Kernkompetenzen und auf unseren Anspruch, ganzheitliche und innovative Digitalprojekte für unsere Kunden umzusetzen“, sagt Sirko Schneppe, CCO bei Diva-E.