Man muss es nochmal allen ins Gedächtnis rufen: ChatGPT ist erst vor zwei Jahren ins Bewusstsein der Öffentlichkeit getreten. Seitdem gibt es einen kontinuierlichen Umbruch, wie KI in der Gegenwart und in der Zukunft unser Leben bestimmen wird – sei es im Alltag oder in der Digital Signage-Industrie.

Die Grundlage für AI wurden im 20. Jahrhundert gelegt, aber für 2025 und darüber hinaus wird Künstliche Intelligenz der Gamechanger auf allen Ebenen bleiben.

Zugegegeben: Viele Themen sind Hype-Themen. Zudem muss man zwischen Generative AI, also der Erstellung von Text, Bildern oder Video, und Analytic AI unterscheiden. In beiden Bereichen gibt es verschiedene Modelle, die unterschiedliche Stärken aufweisen. Dass das Rennen zwischen den Modellen nicht vorbei ist, bewies die chinesische Lösung Deepseek, die deutlich niedrigere Development- und Betriebskosten aufweist und dadurch den restlichen AI-Börsenmarkt in schwere Turbulenzen stürzte.

Potenzial für Durchbruch

Dennoch ist die Geschwindigkeit, mit der die Entwicklung vorangeht, atemberaubend. Bestimmte Bereiche, zum Beispiel Computer Vision, haben das Potenzial, das Digital Signage-Business langfristig zu verändern.

Die große Frage, die teilweise noch unbeantwortet ist: Was ist der Business Value? Wie können Unternehmen daraus Wert generieren?

Noch plant der Großteil der Unternehmen, unabhängig von dieser Frage zu investieren. Denn das Bewusstsein, extrem mächtige Tools an die Hand zu bekommen, ist da. Doch ist es schwierig, dafür die passenden Use-Cases zu finden.

Agentic AI geht den nächsten Schritt

Auftritt Agentic AI. KI-Agenten gehen den nächsten Schritt: von der Analyse über den Output à la ChatGPT hin zu „Get Things Done“.

In der neuen AI-Welt geht es nicht mehr darum, möglichst schnell eine Antwort zu generieren, sondern darum, eine Aufgabe zu lösen.

Im Alltagsbereich gibt es bereits viele Use-Cases, in denen KI-Agenten Aufgaben lösen, zum Beispiel eine Pizza bestellen oder einen Urlaub planen. Was aber sind die Use-Cases für Digital Signage? Ein KI-Agent könnte zum Beispiel Probleme in einem Netzwerk aufspüren und eventuell sogar lösen.

Im Anfangsstadium

In unserem DBCI haben wir die Digital Signage-Unternehmen befragt: Wie wird AI angewendet? Es kristallisierte sich raus: Die Anwendung von KI befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium; die Bereiche, wo es genutzt wird, sind Content-Erstellung, Software Development und Analytics.

Doch die Entwicklung wird rasant weitergehen.

Wie im mobilen App-Universum werden sich Anwendungs-Entwickler unter dem Dach der Digital-Infrastruktur-Anbietern versammeln. Dies würde auch im Digital Signage-Bereich den Übergang von Software-as-a-Service zu Service-as-a-Software bedeuten.

Anzeige