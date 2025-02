Vertiseit-CEO Johan Lind hat gerade eben erst die Übernahme von Visual Art abgeschlossen (invidis-Interview) und den Umsatz der Gruppe auf mehr als 60 Millionen Euro verdoppelt, da sammelt der umtriebige Digital Signage-Unternehmer weiteres Kapital für weitere Akquisitionen ein.

Mit dem renommierten französischen Finanzinvestor Eiffel Investment Group gewinnt Vertiseit erstmals einen nicht-schwedischen Finanzinvestor. Erst im Oktober 2024 im Rahmen der Visual Art Übernahme (invidis-Bericht) stieg der bekannte schwedische Investor Bonnier als größter Aktionär bei Vertiseit ein.

Die knapp sieben Millionen Euro Investition von Eiffel Investment Group erfolgt über die Ausgabe von 875.000 neuen Optionsscheinen der am nordischen Nasdaq gelisteten Vertiseit-Gruppe. Der französische Investor zahlt für den 2,9-Prozent-Anteil an dem führenden Digital Signage-Softwareanbieter einen Aufschlag von 7 Prozent auf den durchschnittlichen Aktienkurs der vergangenen 30 Tage.

invidis Kommentar

Als aktiennotiertes Unternehmen ist Vertiseit eine Ausnahme in der Digital Signage-Branche. CEO Johan Lind und CFO Jonas Lagerqvist verstehen die Klaviatur des Finanzmarktes perfekt zu spielen. Mit der Ausgabe neuer Aktien via Optionsscheine erhält Eiffel das Recht, neu zu emittierende Unternehmensanteile zu einem vorher festgelegten Preis an einem festgelegten Datum zu erwerben.

Vertiseit erhält damit knapp 7 Millionen Euro neues Kapital für weiteres Unternehmenswachstum. Die Erweiterung des Aktionärskreiseses um erstmals einen nicht-schwedischen Investors zeigt auch die Ambitionen von Vertiseit, sich noch internationaler aufzustellen. Die Ambitionen sind hoch, Vertiseit will seine Annual Recurring Software Revenue bis 2032 von 275 Millionen auf eine Milliarde Schwedische Kronen – umgerechnet 89 Millionen Euro – fast vervierfachen. Dazu bedarf es neben einer guten Strategie und Story auch das Vertrauen der nun internationalen Finanzmärkte/Investoren.