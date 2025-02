Die Lang AG gab auf der ISE 2025 in Barcelona die Investition in 40 neue AK-UCX100 Kamerazüge von Panasonic bekannt. Damit will der Rental-AV-Anbieter mit Hauptsitz in Lindlar sein Portfolio um eine weitere zukunftssichere Kameralösung erweitern – in diesem Fall für Broadcast-Produktionen und professionelle Videoprojekte.

Die AK-UCX100 unterstützt HDR für präzise Farbwiedergabe und hohe Bildqualität. Zudem verfügt sie über moderne Übertragungsstandards wie NDI High Bandwidth, ST 2110, SRT und 12G-SDI (x2), wodurch eine flexible Integration in AV-Infrastrukturen möglich werden soll. Der SMPTE ST 2110 Standard soll eine nahezu latenzfreie Echtzeit-Übertragung ohne Qualitätsverluste ermöglichen.

Tobias Lang, CEO der Lang AG, sagt: „ Die Möglichkeit, unterschiedlichste Übertragungsstandards zu nutzen, eröffnet völlig neue Anwendungsszenarien und macht die Kamera zu einem echten Gamechanger in der professionellen Videoproduktion.“

Nela Pertl, Sales Manager bei Panasonic, ergänzt: „Wir freuen uns über das Vertrauen der Lang AG in unsere innovative Kameratechnologie. Die AK-UCX100 überzeugt mit herausragender Bildqualität und flexiblen Einsatzmöglichkeiten – genau das, was die professionelle AV- Branche fordert. Mit ihr ergänzen wir die bestehende SMPTE ST 2110- Infrastruktur perfekt.“

