Der Hamburger Multitouch-Spezialist Eyefactive hat einen neuen Investor: Key-Work Consulting, Experte für digitale Transformation, bringt sich mit einer strategischen Investition in das Unternehmen ein. Petra Wotring, Managing Director von Key-Work, übernimmt die Anteile des bisherigen Investors High-Tech Gründerfonds.

Somit bringen Petra Wotring und ihr Team Expertise in den Bereichen digitale Transformation, Decision Intelligence und Retail Media in die Zusammenarbeit mit ein. Gemeinsam wollen Key-Work und Eyefactive neue Maßstäbe bei Retail-Technologien und Unified Commerce setzen – vor allem durch die Kombination von interaktiven Touchscreen-Lösungen mit Data Driven Services. So soll eine umfassende Sammlung an Tools und Services entwickelt werden, mit denen vor allem Retail-Unternehmen ihre Kundenbindung verbessern und Abläufe optimieren können.

Partnerschaft für Präsenz-Ausbau

„Diese Partnerschaft öffnet ein aufregendes neues Kapitel für Eyefactive. Gemeinsam mit Key-Work Consulting freuen wir uns darauf, die Möglichkeiten im Bereich smarter Retail-Technologien neu zu definieren“, sagt Johannes Ryks, Co-Founder und CEO von Eyefactive. Matthias Woggon, ebenfalls CEO und Co-Founder, ergänzt: „Unsere kombinierte Expertise ermöglicht es uns, innovative, datengesteuerte Lösungen anzubieten, um die Herausforderungen des globalen Einzelhandels zu meistern.“

Mit dieser strategischen Zusammenarbeit wollen beide Unternehmen ihre Präsenz auf dem internationalen Markt ausbauen. „Die Interactive-Signage-Innovationen von Eyefactive ergänzen unsere Data Driven Services perfekt“, erklärt Petra Wotring. „Gemeinsam liefern wir nicht nur Produkte, sondern gestalten die Zukunft intelligenter Retail-Technologien.“

Auch der Seed-Investor High-Tech Gründerfonds zeigt sich zufrieden mit dem Übergang. „Wir freuen uns, dass eines unserer Portfolio-Unternehmen nun an einen erfolgreichen strategischen Investor übergeben wird. Diese Zusammenarbeit wird dazu beitragen, das Geschäft von Eyefactive auf ein neues Niveau zu heben“, sagt Jens Baumgärtner, Investment Manager und Prokurist beim High-Tech Gründerfonds.

