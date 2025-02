Das All-in-One-Prinzip hat LED vor einigen Jahren im Corporate-Segment zum Durchbruch verholfen. Viewsonic will mit seiner neuesten LED-Serie dieses Prinzip auf großformatige Installationen übertragen: Die LDC-Serie, erstmals auf der ISE gezeigt, soll sich in Größen von bis zu 760 Zoll aufbauen lassen, aber ohne aufwendige Konfiguration und Installation.

Neue LED-Steuerungsbox

Die einfache Handhabung solcher Großformate wird mit der ebenfalls neuen LED-Wall-Controlbox von Viewsonic möglich: Die LD-SCB-023 kombiniert Strom- und Steuersysteme in einem Gerät und ist für den Einbau in 19″-Racksysteme entwickelt. Während es immer gang und geben ist, große LED-Wände nie auszuschalten, lässt sich die sie sich die LDC-Serie über die Controlbox zentral herunter- und hochfahren.

Faltbare All-in-One-LED mit neuer Controlbox

Das Zugpferd am ISE-Stand von Viewsonic war dieses Jahr das faltbare LED-Display, das der Anbieter ganz neu in seiner 3. Version präsentierte. Die 138-Zoll-LED lässt sich so zusammenklappen, dass sie in ein Flightcase gepackt und in Standardaufzüge sowie durch Türen geschoben werden kann. Die 3. Generation kommt mit der neuen Controlbox, die direkt im motorisierten Bodenständer integriert ist und optimiertem Kabelmanagement. Durch das rahmenlose Design wächst das Display noch einmal um 3 Zoll im Vergleich zur Vorgängerversion.

Das faltbare Display ist vor allem für Museen, Event-Orte oder Schulungseinrichtungen designt, wo man ein Gerät für mehrere Räume nutzen möchte. Laut Viewsonic hat zuletzt auch ein großer deutscher Messeveranstalter zwölf Stück aus der Serie bestellt.

Für den Bildungsbereich, einer von Viewsonics Hauptmärkten, präsentierte der Anbieter auf der ISE unter anderem sein interaktives 110-Zoll-Viewboard. Auf dem können sich Lehrkräfte jetzt per NFC-Karte und Single Sign-On einloggen. Für das Viewboard erhielt Viewsonic auch den Best-of-Show-Award der ISE sowie auch für die neue LDC-Serie, die faltbare LED und sein 105-Zoll-Präsentationsdisplay.