Samsung bietet ausgewählte LED-Displays über Miete24 an. Modelle wie The Wall All-in-One gibt es über das Portal für 12, 24 oder 36 Monate. Innerhalb von Sekunden sollen User über die Website den Vertrag abschließen können und dann ab 1.250 Euro monatlich ihre Unternehmensräume mit Samsungs Flaggschiff-Display schmücken – Montageservice durch ITZ inklusive.

Obwohl der Preis in den letzten Jahren bereits deutlich gesunken ist, muss man für die AiO-Variante von Samsung The Wall in 110 Zoll im günstigsten Fall immer noch 55.000 Euro hinblättern. Um The Wall gerade für Unternehmen attraktiver zu machen, vermarktet Samsung nun verstärkt das Mietmodell und setzt dabei auf Kooperationen mit Mietportalen wie Miete24.

Entscheidet man sich für den 12-Monate-Vertrag, zahlt man für dasselbe Modell 2.895 Euro im Monat. Bei 24 Monaten sinkt der Preis auf 1681 Euro, bei 36 Monaten auf 1.250 monatlich. Als Alternative zu The Wall gibt es auf Miete24 auch das günstiger Indoor-LED-Display der IAC-Serie.