Crossvertise stellt die Geschäftsleitung neu auf: Marco Kärger übernimmt ab sofort die Position des Chief Technology Officers (CTO). Seit November 2023 ist er bereits als Leiter Software Engineering und Leiter des Produktmanagements im Unternehmen tätig. In seiner neuen Rolle wird er maßgeblich die technologische Weiterentwicklung von Crossvertise vorantreiben. Damit erweitert Marco Kärger die Geschäftsleitung mit den beiden Gründern und Co-CEOs Maximilian Balbach und Thomas Masek sowie CRO Joachim Wiebusch.

Marco Kärger bringt umfassende Erfahrung im Bereich Softwareentwicklung und künstliche Intelligenz mit: Vor seinem Wechsel zu Crossvertise war er 16 Jahre lang bei Sixt tätig, unter anderem als Director of Software Engineering und zuletzt als Head of Data Science. In dieser Zeit verantwortete er unter anderem den Aufbau der Car-Sharing-Plattform Drivenow und leitete die Einführung von KI-Technologien.

Auch bei Crossvertise setzt Marco Kärger auf den Einsatz von KI, um eine bessere Mediaplanung zu ermöglichen und Geschäftsprozesse weiter zu optimieren. Durch den gezielten Einsatz von KI können umfangreiche Kampagnendaten analysiert werden und daraus Empfehlungen abgeleitet werden.

Für intern und die Kunden

Daneben konzentriert sich der neue CTO auf die Bereitstellung KI-basierter Lösungen in den Bereichen Vertrieb, CRM, Preisgestaltung, Workforce-Management und Controlling. Das soll nicht nur die firmeninterne Zusammenarbeit im Team verbessern, sondern auch schnellere Reaktionszeiten bei Kundenprojekten ermöglichen.

„Bei Crossvertise gestalten wir die Zukunft der Medienbuchung. KI-Technologien verschmelzen mit nahtloser User Experience“, erklärt Marco Kärger. „Das Buchen von Werbung muss so einfach werden wie eine Flugbuchung. Der richtige Einsatz von Daten ist hierfür der entscheidende Faktor“, fasst Marco Kärger zusammen.

„Mit den Entwicklungen im Bereich KI erleben wir gerade einen radikalen Wandel in allen Bereichen der Wirtschaft. Unser Ziel ist es, Werbung für KMUs mit Hilfe von KI zugänglicher und einfacher zu machen und die Effektivität von Kampagnen zu steigern,“ erklärt Co-CEO Maximilian Balbach. Unter anderem um die Position von Crossvertise hier weiter zu stärken, sei die Ernennung von Marco Kärger zum CTO der nächste logische Schritt gewesen.

