Die Projection Mapping Company Eonarium bringt ihre neue Show nach München: In der Markuskirche läuft derzeit „Enlightenment“, eine 30-minütige Show zu den Klängen von Vivaldis „Vier Jahreszeiten“. Die Musik wird in Lichtkunst interpretiert und durchflutet den gesamten Innenraum der Kirche für ein immersives Erlebnis:

„Enlightenment“ ist bereits die dritte Show von Eonarium in München. Auch die beiden Vorgängershows, Genesis I und Genesis II, liefen in der Markuskirche. Eonarium bringt seine Shows in Kirchen oder andere öffentliche Gebäude in Städte in ganz Europa und den USA. Hinter den Werken steckt das Künstlerkollektiv „Projektil“ aus Zürich.

In der Markuskirche läuft das Projection Mapping noch bis zum 23. März. Fast jeden Abend gibt es mehrere Aufführungen. Die genauen Zeiten sind auf der Website aufgeführt.

Anzeige