NMK Electronics, ein Unternehmen der Midwich-Gruppe, ist jetzt Distributor von Infiled in der Golfregion. NMK definiert sich als Value-Added-Dienstleister, der fertige Lösungen für Systemintegratoren, Verleihfirmen und AV-Profis zur Verfügung stellt, einschließlich Vor-Ort-Support. Mit Infiled kann NMK sein Portfolio um LED-Lösungen für Live Events, Broadcasting, Corporate-Umgebungen und Retail-Installationen erweitern. Die Partnerschaft wurde auf der ISE in Barcelona bekannt gegeben.

„Infiled ist nicht nur ein anerkannter Marktführer im Bereich LED-Innovation, sondern genießt auch hohes Ansehen am Vermietungsmarkt – einem Schlüsselsegment, das wir aktiv entwickeln“, sagt Neil Carroll, Brand Manager bei NMK Electronics. „Die Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, mehr als nur Technologie zu liefern; wir bringen Wert, Service und branchenführendes Wissen in jedes Projekt ein.“

Samer Otaibi, VP of Sales bei Infiled Middle East, sagt: „Die Partnerschaft mit NMK Electronics ist ein natürlicher Schritt für uns, da wir unsere Präsenz in der GCC-Region weiter ausbauen wollen. Das Engagement von NMK Electronics für herausragende Leistungen und starke Beziehungen in der AV-Branche machen das Unternehmen zum idealen Partner, um unsere LED-Lösungen in dieser Region zu neuen Höhen zu führen.“

