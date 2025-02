Stephan Winter übernahm am 1. Februar 2025 die Rolle des CEO bei PHD Germany. Er folgt auf Sabine Knöpfel-Ruth, die im Januar ins internationale Management von PHD gewechselt ist. Stephan Winter führt nun das operative und strategische Geschäft von PHD Germany und fokussiert sich auf die Weiterentwicklung der Wachstumsstrategie sowie die Stärkung von PHDs Position im Bereich strategisches Denken und innovative Medialösungen.

Der neue CEO ist seit 2017 bei PHD und war bis dato Chief Strategy Officer. Als Managing Director hatte er zuvor Kunden Aldi Nord, Aldi Süd sowie Seat | Cupra betreut. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird und auf meine neue Rolle. PHD hat in den letzten Jahren eine unglaubliche Erfolgsstory geschrieben – und genau daran möchte ich mit unserem fantastischen Team anknüpfen. Wir werden alles daransetzen, auch in einer sich ständig wandelnden Medienwelt als Innovationstreiber voranzugehen“, sagt Stephan Winter.

Sabine Knöpfel-Ruth, jetzige globale Chief Client Officer Volkswagen Group, sagt: „Stephan ist mein absoluter Wunschkandidat für die Nachfolge. Er kennt die DNA von PHD wie kein Zweiter und hat in den letzten Jahren mit seiner Arbeit einen großen Unterschied gemacht. Er war maßgeblich an der Entwicklung eines zukunftsweisenden agenturübergreifenden Transformationsprogramms beteiligt, das plattformbasierte ganzheitliche Kommunikationsplanung über den gesamten Funnel hinweg auf eine neue Evolutionsstufe hebt, um so transformative Ergebnisse für unsere Kunden zu schaffen.“

PHD Germany gehört zur Omnicon Media Group (OMG) Germany, die von CEO Paul Remnitz geleitet wird.