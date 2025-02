Meisterwerke der Kunst aus dem Rijksmuseum in Amsterdam, durch moderne KI-Anwendungen zum Leben erweckt: Für die Key Visuals auf seinem Stand wollte PPDS nicht Mittelmaß sein – etwas Besonderes musste her, etwas, das Tradition und die ständige Suche nach Neuem verband – für den Hersteller die ideale Beschreibung seiner eigenen DNA.

Kooperation für Control Rooms

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, arbeitet PPDS auch mit Spezialisten im jeweiligen Feld zusammen. Im Bereich der Control Rooms ist das seit neuestem das deutsche Unternehmen True Performance.

1992 gegründet, mit Sitz in Kassel, hat sich True Performance mit Sitz in Kassel auf leistungsstarke LED-Systemlösungen spezialisiert. In der Partnerschaft trägt das Unternehmen sein Know-how rund um Controlling und Farbgenauigkeit bei, PPDS seine LED-Lösungen. Die Lösung kann auch vom Remote Device Management der Philips Wave-Software profitieren.

Made in Europe

Das kombinierte System soll vor allem für Business-Critical-Kontrollräume – einschließlich Anwendungen für Regierungen und Militär – eine attraktive Option darstellen. Hier hilft laut PPDS der Sitz von True Performance und Deutschland und die TAA-Konformität, die zum Beispiel für die Zusammenarbeit mit den US-Behörden unumgänglich ist. Um das „Made in Europe“-Siegel komplett zu machen, plant PPDS, für diese Anwendung spezielle LED-Serien nun ausschließlich in seiner Fabrik in Polen zu bauen.

Mit der Kombination der Technologien von PPDS und True Performance können Kunden Auflösungen von bis zu 7.680 x 4.320 Pixeln, Bildwiederholraten von 240 Hertz, fortschrittliche Graustufen und Farbtreue sowie eine sehr niedrige Latenzzeit erreichen.

Pantone-zertifiziert

Letztere wird durch Zertifizierungen vom Farbspezialisten Pantone sichergestellt. Laut eigenen Angaben ist True Performance der erste Anbieter von LED-Lösungen, die Pantone Validated und Pantone Skintone Validated sind.

Durch diese Zertifizierungen werden nicht nur Farben im C&C-Bereich optimal dargestellt, auch andere High-End-Anwendungen können von der hohen Farbgenauigkeit profitieren. Martijn van der Woude, VP Global Marketing and Business Development bei PPDS, nennt als Beispiel Displays für das Automotive-Design – und auch Marken, die eine perfekte Brand-Darstellung benötigen, wie zum Beispiel der PPDS-Partner Oracle Red Bull Racing.

Neue Outdoor-LED

Die PPDS-True-Performance-Lösung war nicht die einzige LED-Neuheit, die der Hersteller auf der ISE launchte. Neu vorgestellt wurde eine ganzes Portfolio an neu gestalteten Outdoor-LEDs: die Serien Philips Urban 5000, 6000 und 7000. Sie eignen sich für DooH, Transportation, öffentliche Einrichtungen und Sportstadien.

Die Philips Urban LED 7000 ist mit einer IP66-Klassifizierung ausgestattet. Sie ist ab sofort in Pixelpitch-Optionen von 2,9; 3,9 oder 4,8 Millimeter erhältlich. Die 7000-Serie soll sehr gute Schwarz- und Farbtiefe und eine Helligkeit von bis zu 6.000 Nits liefern. Die Bildwiederholfrequenz beträgt 3.840 Hertz.

Für eine schnelle Wartung sind alle Module und Komponenten von der Vorder- und Rückseite zugänglich.

Für die großen Walls

Die neue Philips Urban LED 6000 Series wurde für einen Betrachtungsabstand von 10 bis 30 Metern und soll sich besonders für große LED-Outdoor-Walls eigenen.

Bei einer Bildwiederholrate von 7.680 Hertz und einer Schutzart von IP65 schafft die 6000-Serie bis zu 7.200 Nits an Helligkeit. Erhältlich ist sie in den Pixelpitch-Varianten 6,67; 8,3 und 10 Millimeter.

Perfekt fürs Stadion

Die 5000 Series eignet sich besonders für Werbebanden im Stadionbereich. Sie wird bei der Markteinführung in drei verschiedenen Pixelabständen, 6,67; 8,3 und 10 Millimeter, angeboten. Sie bietet eine Helligkeit von bis zu 10.000 nits und ist nach IP66 zertifiziert.

Mit der aufgerüsteten Outdoor-Serie will PPDS dieses Segment weiter vorantreiben – vor allem den Sportbereich. Hier konnte sich PPDS als Partner des FC Barcelona bereits in Stellung bringen. Das Spotify Camp Nou Stadion, das voraussichtlich 2026 seine Tore öffnet, wird mit Philips-Displays und -LED ausgestattet.

Von E-Paper zu All-in-One

Daneben zeigte PPDS weitere Neuheiten auf seinem Stand, zum Beispiel eine E-Paper-Wall bestehend aus vier 32-Zoll-Tableaux-Displays.

Martijn van der Woude im Interview

Des Weiteren demonstrierte das Unternehmen die All-in-One-LED der 5100-Serie. Die 135-Zoll-LED wurde mit einer motorisierten Faltfunktion versehen, die einen effizienten Transport und einen sehr schnellen Aufbau ermöglicht.

Auch dabei: ein LED-Band der 7000er-Serie als Menu Board. Das Produkt verzichtet auf einen LED-Controller und ermöglicht so eine deutlich einfachere Integration – für PPDS ein Beweis, wie LED in allen Bereichen sich neue Anwendungsfelder erkämpft. Und dort will PPDS immer dabei sein.

