Stratacache übernimmt einen weiteren POS- und Digital Signage-Dienstleister in Europa. Nach der Übernahme von Sys-Teams (Großbritannien) und Masterpoint (Deutschland) folgt nun der Apotheken-Signage-Spezialist Sned in Frankreich. Alle drei Unternehmen werden weiterhin mit eigener Identität am Markt operieren, aber zentral von Scala gesteuert.

Sned wurde 2012 gegründet mit Sitz in Frankreich ist ein LED-Lösungsspezialist für Apothekendisplays und -beschilderung. Als Teil der Stratacache-Gruppe soll Sned zum europäischen LED-Spezialisten ausgebaut werden – schon heute ist Sned wichtiger Dienstleister des Stratacache-Retail Media Spezialisten ID Klic.

Anzeige