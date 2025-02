Das neueste Mitglied in der Signage-Familie von Iiyama soll durch seine Ästhetik überzeugen: Auf der ISE in Barcelona stellte der Display-Anbieter erstmals die LH81G-Serie vor. Sie kommt mit einem schlanken, abnehmbaren Rahmen. Am Messestand hingen die Displays in weiß, Reseller oder Integratoren können aber perspektivisch andere Farben anbieten. Mit diesem Bilderrahmen-ähnlichen Design soll sich die Serie vor allem für Galerien, Museen, den Retail oder das Gastgewerbe eignen.

Auch für Klassenzimmer und Meetingräume bringen die Japaner Neuheiten auf den Markt. Als Zusatzequipment für alle interaktiven Displays gibt es bald einen Akku, der sich auf der Hinterseite integrieren lässt und Stromverbrauch sowie Restlaufzeit anzeigt.

Das Touchdisplay-Portfolio erhält mit den Serien TE13A und TE15A ein Upgrade. Neu im Vergleich zu den Vorgängerserien ist hier der NFC-Reader, mit dem sich Lehrkräfte ohne Passwort in ihr Konto einloggen können. Neu ist auch der PIR-Bewegungssensor, der das Display bei Bewegung aktiviert, und Zero Bonding, wodurch die Touch-Oberfläche reaktionsschneller wird und das Schreibgefühl flüssiger.

Bis zu 40 Berührungspunkte registriert das Display mit IR-Touchtechnologie. Es kommt mit Antireflexionsbeschichtung und Handflächenabweisung. Bei der TA15A-Serie ist ein 20-Watt-Lautsprecher, ein 20-Watt-Subwoofer und ein 8-Array-Mikrofon integriert, das Stimmen aus bis zu 8 Metern Entfernung aufnimmt.