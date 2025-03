In den vergangenen Jahren habe ich den Morgen vor der Eröffnung der ISE in einem schönen, relativ ruhigen Teil Barcelonas namens Gracia verbracht, um ein Digital Signage-Unternehmen für namens Admira zu besuchen und zu sehen, was sein CEO und Gründer, Carlos Silva Santin, gerade ausheckt.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei invidis-Contentpartner Sixteen-Nine.

Er hat ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, das auch ohne seine Aufmerksamkeit gut läuft. Nach einem schweren gesundheitlichen Schock verbringt er jetzt einen Großteil seiner Zeit damit, Experience-Räume im Unternehmen oder in der Nachbarschaft zu entwerfen und zu bauen. Vor kurzem zeigte er mir voller Freude Räume, die entweder hyperpräzise Nachbildungen von Szenen aus seinen Lieblingsfilmen – wie „Zurück in die Zukunft“ – oder Hommagen an diese Filme, wie die Jurassic-Park-Reihe, sind.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ich erwähne das, weil Carlos Santin vor kurzem sicherlich außer sich war, als er einen Besuch von Apple-Mitbegründer und Nerd-Gott Steve Wozniak bekam, der in Barcelona auf dem Mobile World Congress 2025 war!

Gespräch voller Neugier

In einem Linkedin-Beitrag beschreibt Carlos Santin das Treffen.

„Der Besuch des Apple-Mitbegründers, Technologiepioniers und globalen Innovationsführers war ein unvergessliches Erlebnis und eine große Inspirationsquelle für unser gesamtes Team. Ein Team, ohne das all dies nicht möglich wäre; und ich glaube, dies ist eine gute Gelegenheit, um diesem zu danken – ohne es wären all diese Träume unmöglich. Während seines Besuchs hatten wir die Gelegenheit, ihm unsere Vision für die Zukunft des Internet of Things, praktische Anwendungen von künstlicher Intelligenz im Digital Signage und die einzigartigen Lösungen, die wir über die Admira Xperience Plattform anbieten, im Detail zu zeigen. In einem offenen, zugänglichen und zutiefst bereichernden Gespräch teilte Steve wertvolle Überlegungen zu Schlüsselaspekten wie ständiger Kreativität, der Bedeutung der Aufrechterhaltung unendlicher Neugier und betonte insbesondere die dringende Notwendigkeit, Technologie zu vermenschlichen, um sie für alle Menschen zugänglicher, freundlicher und nützlicher zu machen. Seine Worte sind ein frischer Wind (in mehr als einer Stunde haben wir keine KI erwähnt!!), und wir haben uns auf das konzentriert, was wirklich wichtig ist – den Menschen und unsere Verantwortung dafür, dass die Technologie unser Leben verbessert, indem sie sinnvollere und authentischere Erfahrungen schafft. Es ist ein Privileg, Zeit mit solchen Menschen zu verbringen.“

Exklusivster Sneaker-Store der Welt

Carlos Santin ist ein sehr sympathischer Mensch, voller Energie, Begeisterung und Leidenschaft. Er begann damit, individuelle Räume zu schaffen, teils aus Spaß, teils um Admira im Kontext zu zeigen. Angefangen hat er mit einem „Store“, der nur für geladene Gäste zugänglich war und in dem er seine Sneakersammlung ausstellte. Inzwischen hat er selbstgebaute Räume eingerichtet, die aussehen wie das Deck des Millennium-Falken aus Star Wars und das Set der alten britischen Comedy-Serie IT Crowd. Er hat auch einen Raum mit alten, funktionierenden Arcade-Spielen und ein nachgebautes Café mit Ständen und Tischen aus „Zurück in die Zukunft“.

Ein großer, mit dem Hauptbüro verbundener Bereich dient auch als Veranstaltungsraum mit einer Präsentationsleinwand. Admira nutzt ihn, um Zielkunden und Gäste anzulocken (zum Beispiel die invidis Executive Lounge 2024). Diese verschlungenen Erlebnisräume wirken wahrscheinlich wie die Extravaganzen eines Gründers, aber sie erfüllen ziemlich effektiv den Zweck, Zielkunden und Partner zu einem Besuch zu bewegen.

Anzeige