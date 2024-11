Vergangene Woche lud invidis wieder zur jährlichen Executive Lounge ein. Seit Jahren treffen sich unter diesem Format die Führungskräfte aus der Digital Signage-Branche zum Networking. Während das Event zuletzt in München stattfand, ging es diesmal mit Unterstützung von Google nach Barcelona zur lokalen Digital Signage-Schmiede Admira. Die kreative Katalanen haben mittlerweile drei Dark Stores in der Stadt, die invidis und die 26 Gäste besuchten.

Im ältesten der Stores – dem wohl einzigartigsten Sneaker-Store der Welt – zeigt Admira einige der begehrtesten Turnschuh-Exemplare in einer komplett vernetzten und automatisierten Experience. Später kamen weitere Themen-Stores zu „Back to the Future“ und „Star Wars“ hinzu, die ebenfalls auf der Agenda der Executive Lounge lagen. In allen dreien realisierte Admira-Gründer Carlos Silva Santin seine IoT-Vision für den Retail.

invidis war bereits im Sneaker-Store für eine vergangene Folge von invidisXworld zu Gast:

Marktupdate bestimmt von drohenden Zöllen

Neben digitaler Inspiration bot die Executive Lounge auch das traditionell von invidis präsentierte Markt-Update. Das große Thema war die Auswirkung der Trump-Wahl in den USA auf die Digital Signage-Branche, denn die ersten Folgen des Ergebnisses sind in Europa bereits zu spüren: Seit dem 5. November werden 60 Prozent mehr Container von hier in die USA geschifft – vor allem mit Waren made in China, wozu auch Digital Signage-Hardware gehört. Man kann also von einem temporären Export-Boom aus Angst vor eventuellen Strafzöllen sprechen.

Nächster Executive Lounge in Palm Springs

Die nächsten Diskussionen dazu wird es bereits in zwei Wochen geben, wenn die nächste invidis Executive Lounge im kalifornischen Palm Springs Führungskräfte der US-Branche zusammenbringt. Dort dürften die Auswirkungen der Handelspolitik erneut im Fokus stehen.

