Vergangene Woche lud invidis mit Unterstützung von Google 36 Führungskräfte aus der Digital Signage-Branche nach München ein. Der Anlass dieses Executive Lounge Dinners: der Launch unseres Green Signage Handbook – einem Leitfaden für alle, die ihre Digital Signage-Netzwerke nachhaltiger machen möchten. Green Signage – ein Begriff, den wir vor drei Jahren einführten – war also auch das Thema des Abends.

Die Gäste hatten selbst viel zum Thema beizutragen: Martijn Vanderwoude von PPDS schilderte, wie sein Unternehmen den Stromverbrauch bei LCD-Displays halbierte. Stan Richter von SignageOS erzählte, wie eine europäische Stadt durch Remote Management von Outdoor Displays einen Millionensumme an Stromkosten sparen konnte. Robert Bryhn von Zetadisplay brachte ein ähnliches Beispiel vom Hauptbahnhof in Oslo mit.

Mehr über Green Signage auf invidis.com

Inspiriert von diesen Erfolgsgeschichten, wollen wir in Zukunft noch intensiver zum Thema Green Signage berichten – und haben dafür eine brandneue Plattform: unsere englischsprachige Website invidis.com, präsentiert von Google. Hier werden wir regelmäßig für unsere internationalen Leser berichten. In den kommenden Monaten werden wir die Plattform weiter ausbauen – eine Auswahl an Green Signage-Artikeln finden Sie dort bereits jetzt.