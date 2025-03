Der deutsche Digital Signage-Anbieter PMS Perfect Media Solutions verstärkt seine Geschäftsführung: Mit Malte Polli-Holstein gewinnt das Unternehmen einen erfahrenen Experten, der künftig als Co-Geschäftsführer die Bereiche Vertrieb, operative Prozesse und interne Strukturen verantwortet.

Geschäftsführer Stefan Pagenkemper wird sich in Zukunft verstärkt auf den strategischen Vertrieb sowie die Weiterentwicklung des Unternehmens im Bereich Business Development fokussieren.

Damit reagiert PMS auf die anspruchsvollen Marktbedingungen und das dynamische Wachstum, und „stellt sich strategisch für die Zukunft auf“, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärte.

Mehr als 25 Jahre Erfahrung

Malte Polli-Holstein bringt über 25 Jahre Erfahrung aus der Entertainment- und Systemintegrationsbranche mit. Seine berufliche Laufbahn begann nach seinem Audio Engineering-Studium auf hoher See – als entertainmenttechnischer Leiter bei Aida Cruises. Nach mehr als 15 Jahren in dieser Funktion wechselte er in die Systemintegration und verantwortete dort zahlreiche Projekte. Zuletzt war er Geschäftsführer von Innovaze Media, das aus dem in Insolvenz geratenen Amptown hervorgegangen war.

„Ich freue mich riesig darauf, gemeinsam mit dem Team von PMS Perfect Media Solutions die nächsten Kapitel der Unternehmensgeschichte zu schreiben“, sagt Malte Polli-Holstein. „Innovation, strategische Entwicklung und offene Kommunikation immer mit dem Kunden im Zentrum sind für mich die Schlüssel zum Erfolg. Gemeinsam können wir neue Maßstäbe setzen und die Zukunft aktiv gestalten.“

Blick auf neue Marktpotenziale

Stefan Pagenkemper ergänzt: „Mit Malte Polli-Holstein haben wir einen erfahrenen und dynamischen Co-Geschäftsführer gewonnen, der unser Wachstum weiter vorantreiben wird. Diese gestärkte Aufstellung ermöglicht es mir, mich maßgeblich auf den strategischen Vertrieb und die Weiterentwicklung des Unternehmens zu konzentrieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam neue Impulse zu setzen.“

Durch die Aufgabenteilung in der erweiterten Geschäftsführung will PMS Perfect Media Solutions seinen Kunden weiterhin neue Lösungen bieten und gleichzeitig weitere Marktpotenziale gezielt erschließen.