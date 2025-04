Carousel Digital Signage hat eine Partnerschaft mit Bluefin angekündigt. Damit wächst die Liste der kommerziellen Display-Lösungen, die von Carousel Cloud unterstützt werden. Die Kooperation umfasst die Brightsign Built-in-Serie von Bluefin, einschließlich der All-in-One-, FlexOS- und Ultrawide-FlexOS-Screens.

„Unsere Kunden und Partner sind darauf angewiesen, dass wir die breite Palette von Geräten unterstützen, die sie in ihren Unternehmen einsetzen“, sagt Chris Brama, Senior Vice President of Partnerships and Channel bei Carousel Digital Signage. „Die Integration mit Bluefin Brightsign Built-in Displays ermöglicht es uns, die Carousel Cloud an viel mehr Orten einzusetzen und den Menschen eine größere Auswahl und Flexibilität zu bieten, wenn sie ihre Digital Signage-Systeme ausbauen.“

Carousel war bereits Brightsign Elite Partner. Weltweit sind mehr als 160.000 Bluefin/BrightSign Built-in Projekte installiert. Bluefins All-in-One, FlexOS und Ultrawide FlexOS sind in Größen von 10,1 Zoll bis 55 Zoll erhältlich.