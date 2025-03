Guntermann & Drunck hat bekanntgegeben, dass seine KVM-over-IP-Matrixsysteme die Anforderungen für die DODIN-Zertifizierung – Department of Defense Information Network – erfüllen. Diese Anerkennung durch das US-Verteidigungsministerium setzt hohe Sicherheits- und Compliance-Standards in sicherheitskritischen IT-Infrastrukturen voraus. Die zertifizierten Produkte sind nun in der APL (Approved Products List) aufgeführt.

Die DODIN-Zertifizierung ist eine notwendige Voraussetzung für Unternehmen, die mit dem US-Verteidigungsministerium und anderen Regierungsbehörden zusammenarbeiten. Die strengen Anforderungen umfassen Cybersicherheit, Netzwerkintegrität und Betriebssicherheit, um den Angriff auf oder den Verlust von Daten zu minimieren.

„Das Erreichen der DODIN-Zertifizierung ist ein bedeutender Meilenstein für G&D und unterstreicht unser Engagement, hochsichere und konforme Lösungen anzubieten“, sagt Thorsten Lipp, CEO von G&D. „Diese Zertifizierung ermöglicht es uns, Verteidigungs- und Regierungsbehörden mit der Gewissheit zu unterstützen, dass unsere Technologie die strengsten Sicherheitsstandards erfüllt.“

Guntermann & Drunck ist seit diesem Jahr unter dem Dach von Naxicap Schwestergesellschaft von Vuwall, dem Spezialisten für C&C-Anwendungen und Kontrollräume. Somit passt die neueste Zertifizierung ins strategische Bild, Synergieeffekte im Bereich Business Critical aufzubauen.