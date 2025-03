Der neue CLA gilt als der große Hoffnungsträger für Mercedes-Benz. Er soll den Autobauer wieder in in ein positives Licht bei EV-Fans rücken. Beim Launch-Event setzte Mercedes auf die Weltoffenheit, das Stilgefühl und den Anspruch, den der stereotypische E-Auto-Fahrer an den Tag legt: Die globale Premiere fand in der Villa Miani in Rom statt und überraschte mit einer Gen-Z-gefärbten Performance der südafrikanischen Pop-Sensation Tyla.

Während das Publikum in Rom feinst erlesen war, gab es in London parallel eine Show für die Massen: Dort enthüllte Mercedes-Benz die ersten Bilder vom CLA in einem Projection Mapping auf der County Hall – neben einem hell strahlenden London Eye. Wer vergangenen Donnerstag zufällig auf der Westminster Bridge spazierte, der konnte sich glücklich schätzen. Denn dort hatte man einen Front-Row-Sitz auf die Open-Air-Show:

Der neue CLA ist das erste Fahrzeug, bei dem Mercedes-Benz sein neues AI-gestütztes Betriebssystem MB.OS einsetzt, das sowohl die Googles als auch Microsofts AI-Modelle integriert. Die neue Generation des Infotainment-Systems MBUX soll mehr personalisierte Funktionen bieten und die Interaktion zwischen Mensch und Fahrzeug intuitiver machen. Zu den neuen Designelementen gehört ein beleuchteter Kühlergrill und sternförmige Tagfahrleuchten. Der Innenraum ist optional mit einem durchgehenden MBUX Superscreen ausgestattet.

Die 800-Volt-Elektroarchitektur kann laut Mercedes in 10 Minuten eine Reichweite von bis zu 325 Kilometer nachladen. Die maximale Reichweite kommt auf bis zu 792 Kilometer. Eine 48-Volt-elektrifizierte Hybridversion soll später in diesem Jahr verfügbar sein.