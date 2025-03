Das Münchner Unternehmen Aim3 Media hat in Zusammenarbeit mit Schweizer Medienmarke 20 Minuten eine Lösung für die Ausspielung von Echtzeit-News auf DooH-Flächen entwickelt. Diese ermöglicht es der 20-Minuten-Redaktion, je nach Standort die Flächen mit regional relevanten und aktuellen News zu versorgen.

Zurzeit sind die News von 20 Minuten auf 40 großflächigen E-Boards in den zwanzig größten Schweizer Bahnhöfen sowie auf Screens in öffentlichen Verkehrsmitteln zu sehen – insgesamt handelt es sich um mehr als 1.000 Displays.

20 Minuten ist Teil der TX Group, der auch das DooH-Unternehmen Goldbach Neo angehört. Die News-Funktion ist davon allerdings unabhängig. Aktuell läuft das Angebot auf Flächen von APG|SGA.

Automatisierte News-Videos

Die redaktionellen Inhalte werden von 20 Minuten kuratiert und ausgewählt. Auf Basis dieses DooH-spezifischen News-Feeds greift das SmartDCO-System von Aim3 einmal pro Minute automatisiert auf die Inhalte zu und erstellt daraus animierte 10-Sekunden-Videos. Diese Videos kombinieren Text, Bilder und Animationen und werden unmittelbar und ohne manuellen Eingriff an die DooH-Standorte gesendet.

Beat Krapf, Head of Strategic Projects & New Business bei der 20 Minuten Gruppe, kommentiert: „Die verschiedenen Neuerungen führen insgesamt zu einer relevanteren Präsenz. Im neuen Design kommen die kanalspezifisch aufbereiteten Nachrichten viel besser zur Geltung. Daraus entsteht echter Mehrwert für die Pendelnden und für unsere Marke.“

Breaking News und regionale Nachrichten

Das neue System bietet zudem einen hohen Grad an Flexibilität. Breaking News können reguläre Inhalte in Echtzeit überschreiben, regionale Nachrichten werden gezielt nur in den jeweiligen Regionen angezeigt, während sich überregionale Nachrichten und Sport-News landesweit ausspielen lassen. Zusätzlich ermöglicht das System die Integration von interaktiven Erzählformaten und Live-Daten bei Großereignissen.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit 20 Minuten ein System geschaffen zu haben, das redaktionell ausgewählte News in Echtzeit animiert und gezielt regional ausspielt. Unsere Technologie vereint die automatische Content-Aufbereitung mit der präzisen Echtzeit-Verteilung – eine Kombination, die den Informationsfluss im öffentlichen Raum nachhaltig revolutioniert“, erklären Thomas Klimpel und Sebastian Gutmann, die Geschäftsführer von Aim3 Media.

