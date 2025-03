Otto will sich mit seiner Frühlingskampagne von Temu, Shein und Co. absetzen. Dafür soll der alte Werbeclaim des Hamburger Unternehmens aus den 80er Jahren wieder herhalten: „Otto…find‘ ich gut“. Der wird zwar seit den frühen 2000ern nicht mehr offiziell in der Werbung verwendet, ist aber immer noch in den Köpfen vieler Verbraucher verankert und soll sie jetzt wieder an das Qualitätsversprechen erinnern, das Otto einst mit seinem Versandkatalog gab.

Im Gegensatz zu 2023-Kampagne mit dem Claim „Vielfalt für alle“ rückt Otto dieses Jahr nicht seine große Auswahl, sondern seine Top-Marken und sein Serviceangebot in den Fokus. Die Kampagne wurde gemeinsam mit der Agentur Setzkorn Kemper entwickelt. Die einzelnen Spots und Motive heben zum Beispiel Marken wie Adidas, Ottos Aufbauservice oder das Angebot der 100-tägigen Zahlungspause hervor. Für letztere heißt der Claim: „Angrillen ohne Kohle? find‘ ich gut!“.

„Wir haben die Mechanik der Kampagne so gestaltet, dass sie die Marke Otto stärker mit für unsere Kund*innen relevanten Werten und Leistungen auflädt“, sagt Alexander Rohwer, Vice President Marketing. „Neben unserem Service- und Markenportfolio spielt dabei insbesondere das Thema Qualität eine entscheidende Rolle, auch in Abgrenzung zu den vielen minderwertigen und teils gesundheitsschädlichen Produkten, die wir vor allem auf chinesischen Plattformen sehen.“

Für die Verbreitung der Kampagne bleibt Otto seinem Multichannel-Ansatz treu: Vom 30. Mai bis zum 1. Juni 2025 erscheinen die Werbemittel in TV, Radio, Video-on-Demand, Online-Audio und Digital-out-of-Home. Begleitet wird die Kampagne musikalisch durch den Song „Alles, was mich findet“ der Künstlerin Jolle. Die Songzeile „find‘ ich gut“ wurde in den Kampagnenkontext integriert.