Der auf Video- und Projektionstechnik spezialisierte Vermieter Bildkraft bezieht in Dresden einen neuen Standort und vervierfacht seine Lagerkapazität. Damit reagiert Bildkraft nach eigener Aussage auf ein steigendes Auftragsvolumen, insbesondere im LED-Bereich. Hier setzt der Vermieter auch seinen aktuellen Investitionsschwerpunkt: mit neuen Systemen der Hersteller Infiled und Absen.

„Der neue Standort in Dresden bietet uns großartige neue Möglichkeiten“, sagt Bildkraft-Inhaber Jörg Heinze. „Die Lagerkapazität hat sich vervierfacht und wir können jetzt rund um die Uhr vier LKWs und Sattelzüge gleichzeitig abfertigen.“ Der neue Standort bietet laut Bildkraft 2.000 Quadratmeter Lager-, 400 Quadratmeter Werkstatt- und 400 Quadratmeter Büro- und Schulungsfläche. Damit sollen jetzt auch großflächige Probeaufbauten von LED-Walls möglich werden. Für die Koordination der Logistik stellte das Unternehmen neue Mitarbeiter ein.

Bildkraft nutzt die erweiterten Elektro- und Metallwerkstätten für die Entwicklung und den Bau von Prototypen der Eigenmarke Panzerkabel. Das firmeneigene Trainings- und Schulungszentrum für Medien- und AV-Technik wurde ausgebaut. In Kooperation mit Panasonic soll dort das erste offizielle Panasonic-Schulungszentrum in Deutschland außerhalb des Panasonic Experience Centers in Wiesbaden entstehen.

Mit den Investitionen in Indoor-LED von Infiled und Absen rüstet Bildkraft sein Kerngeschäft weiter auf. Zum einen wurde der Bestand an Hochleistungsmodulen der Infiled DB1.5-Serie erweitert, die sich bereits seit einem Jahr im Bildkraft-Lager befinden. Die Module sollen als Maßstab für superschwarze LED-Displays gelten und liefern 1,5 Millimeter Pixelpitch sowie 1.200 Nits Helligkeit. Zudem verfügen sie über GOB-Beschichtung und Brompton Processing.

Neu dazu kommen die Absen-Panels der Saturnserie mit 2,6 Millimeter Pixelpitch, 1.800 Nits Helligkeit, 7.680 Hertz Bildwiederholfrequenz und Carbon-Leichtbauweise. Nach eigener Aussage ist Bildkraft der erste Vermieter im DACH-Raum mit diesem System.

