Die Red Bull Eisarena ist die Spielstätte des EC Red Bull Salzburg, einem österreichischen Eishockey-Club unter dem Banner des bekannten Energydrinks. Die Arena sollte nun eine Digital Signage-Modernisierung erhalten – was sich aber als nicht so einfach herausstellte. Denn das Hallendach verfügt nur über eine begrenzte Tragfähigkeit, eine Schwierigkeit vor allem für die typischen LED-Cubes, die über der Eisfläche hängen.

Hier kam Ropa Digital Displays ins Spiel, der ofizielle Digital Signage-Partner von Red Bull. Das Unternehmen installierte einen LED-Cube mit vier Tfree Pro-F-Displays von Leyard. Die LEDs mit 2,6 Millimeter Pixelpitch, die den 4-mal-2,5-Meter-Würfel bilden, sind so leicht, dass die Gewichtsanforderungen des Hallendachs eingehalten werden konnten.

„Ropa pflegt seit Jahren eine enge Beziehung zum EC Red Bull Salzburg“, sagt Patrick Cais, CEO von Ropa Digital Displays. „Wir haben 2019 mit einer 24 Meter großen LED-Anzeigetafel begonnen und die visuelle Technologie am Veranstaltungsort durch weitere Installationen, darunter zusätzliche Anzeigetafeln und eine hochmoderne LED-Wall, kontinuierlich verbessert. Der LED-Würfel ist das Juwel des Projekts, und die leichte, anpassbare Lösung von Leyard hat uns geholfen, eine große Herausforderung zu meistern. Dieses Projekt erforderte Präzision, Innovation und Fachwissen, und Leyard hat in allen Bereichen geliefert.“

Software ist mit dabei

Zusätzlich installierte Ropa seine hauseigene CMS-Software Lunixo, mit denen alles Screens in der Arena betrieben werden – einschließlich der Displays im VIP-Bereich und in den Mannschaftsbereichen.

„Wir sind mit Ropa seit vielen Jahren in einer guten Partnerschaft und nutzen LED-Technologie sowie Software-Lösungen zur Ansteuerung der Systeme“, berichtet Johannes Prem, Head of Marketing & Sales beim EC Red Bull Salzburg. „Uns war klar, dass die Anforderungen für den neuen LED Würfel in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung darstellen werden. Nach Sichtung aller Angebote kristallisierte sich Ropa als erneut bester Partner heraus, da alle benötigen Punkte, wie Größe, Gewicht, Helligkeit und Auflösung erfüllt wurden. Durch die Konnektivität der einzelnen Bausteine und die mitgelieferte Softwarelösung können wir nun in Sachen Hallenentertainment wieder völlig neue Wege beschreiten.“

Der LED-Würfel ersetzt eine Rückprojektionssystem. Dabei stellt die Salzburg-Installation das erste Projekt der Tfree-2,6-Millimeter-Variante in Europa dar. Die Installationsarbeiten wurden nachts durchgeführt, um den Zeitplan der Arena einhalten zu können. Das Team von Ropa arbeitete dabei eng mit den Technikern von Leyard und Novastar zusammen.

