Die Kölner Rucksackmarke Kapten & Son ist nun seit mehreren Jahren international auf Höhenflug. Am Heimatmarkt Deutschland investierte das Label 2024 in ein neues Retail-Konzept. Die erste Filiale der „Experience Stores“ hatte im Oktober in Köln eröffnet, diesen Monat kamen zwei weitere in Düsseldorf und Frankfurt dazu. In allen dreien installierte der Digital Signage-Integrator Tennagels einen Magic Mirror, der durch einen einfachen Kameratrick die Perspektive umkehrt.

Das als Spiegel getarnte Display lässt sich per Touch aktivieren. Eine Kamera gegenüber des Displays filmt den Betrachter von hinten und überträgt das Bild an das Display. Der Blick in den Magic Mirror zeigt dem Kunden dann, wie ihm der Rucksack steht.

Interaktiv – digital und analog

Der Magic Mirror ist einer von mehreren interaktiven Bereichen, die den Stores ihren Experience-Faktor geben. An einem Packing Table können Kunden ihren Rucksackfavoriten mit verschiedenen Dummy-Produkten wie Laptops oder Wasserfalschen befüllen, um bei der Größenwahl sicher zu gehen. Mit dem Feature Size Check lassen sich die Koffer auf Handgepäcktauglichkeit testen.

Ansonsten scheinen die Stores auf wenig digitale Features zu setzen. Im Vordergrund stehen Holzelemente, minimalistische Produktauslagen und das Marken-charakteristische Grün. Die Kofferabteilung wurde optisch nach dem Inneren eines Flugzeugs gestaltet. Für das Design arbeitete Kapten and Son laut Textilwirtschaft mit Schwitzke & Partner zusammen, die Umsetzung übernahm Kölling Project.

Mittlerweile betreibt Kapten & Son zehn Stores in Deutschland, ein weiterer soll mit der Eröffnung der Westfield Mall im April in Hamburg dazukommen. Weitere Filialen befinden sich in Amsterdam, Kapstadt und Wien.