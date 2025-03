Framen startet „The Attention Pulse“, ein langfristiges Forschungsprogramm zur Untersuchung der Rolle von Indoor Digital-out-of-Home im Werbeökosystem. In Kooperation mit dem Eye-Tracking-Unternehmen Lumen Research soll analysiert und quantifiziert werden, wie verschiedene Indoor-Umgebungen Aufmerksamkeit generieren und lenken.

Das Geschäftsmodell von Framen basiert auf dem Mehrwert, den Werben im passenden Kontext bringt. Die Axel-Springer-Tochter hat sich über die letzten Jahre ein Indoor-DooH-Netzwerk aufgebaut, das von Fitnessstudios bis hin zu Supermärkten unterschiedliche kommerzielle Umgebungen abdeckt. Es lässt sich deshalb auch von einem Commerce-Media-Netzwerk sprechen. Seinen Werbekanal will Framen insbesondere für den Lower Funnel als Alternative zu traditionellen Kanälen positionieren.

Um die Effektivität von Indoor-DooH besser beweisen zu können, misst Framen mit Lumen Research jetzt die Auswirkung von Kampagnen. Zu den analysierten Faktoren gehören: kreative Gestaltung, Platzierung der Displays und Kontext. Damit will man nicht nur die Anzahl der Impressionen, sondern auch die Qualität und Dauer der Aufmerksamkeit untersuchen.

Laut Antonella La Carpia, Country Lead von Framen Italien, benötigt das DooH-Ökosystem eine spezifische Analyse, um sein Potenzial auszuschöpfen: „Es geht nicht nur darum, einen Bildschirm auszuwählen, sondern ihn mit einer klaren und fokussierten strategischen Perspektive auszuwählen.“

Zum Start werden zwei Kampagnen für eine große Tech-Marke in Italien und Deutschland begleitet. Die ersten Studienergebnisse will Framen in den kommenden Wochen veröffentlichen.