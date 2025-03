Es mag sich nach viel anhören, doch übertrieben kalkuliert waren die 100.000 Dosen und 100.000 Shots, die Salitos an der Weiberfastnacht und am Rosenmontag der feiernden Meute des Kölner Karnevals spendierte, mit Sicherheit nicht. Und lange dürfte es auch nicht gedauert haben, bis die drei Promo-Teams ihre Munition verfeuert hatten. Für eine etwas langlebigere Markenpräsenz wurden die Produkt-Samplings deshalb von einer OoH-Kampagne in der Stadt mit dem singbaren Slogan „Viva Colonia. Wir lieben die Minze, Limette und die Lust“ unterstützt.

Die Motive mit der abgewandelten Linie des 2003 veröffentlichtet Karnevalsklassikers von Höhner waren so platziert, dass sie insgesamt 3 Millionen erreichten: 18/1- Plakate an hochfrequentierten Standorten, 50 DIN A1-Plakate an Kiosken und Büdchen sowie 10-Sekunden-Spots auf DooH-Screens lauteten die Zutaten für die Salitos -Präsenz am diesjährigen Kölner Karneval.

Die singende Headline und die Creatives waren das Resultat einer Zusammenarbeit mit der Paderborner Kreativagentur Markt 8. Wer nicht live in Köln dabei war, konnte über die Salitos -Social-Channels trotzdem mittendrin sein: Videoteams fingen die besten Momente ein und teilten sie in Echtzeit.