Der invidis Software Compass, das einzige unabhängige Vergleichs-Tool für Digital Signage-Software, bietet eine neue Version für Endkunden an: Ab kommendem Mai wir der Search Plan eingeführt. Diese neue Einsteigerversion ermöglicht es Usern, sich einen schnellen Überblick über die verschiedenen Content Management Systeme (CMS) am Digital Signage-Markt zu verschaffen und eine informierte Entscheidung zu treffen.

Einfache Suche nach der passenden Softwarelösung

Das neu eingeführte Search Tool des invidis Software Compass richtet sich speziell an Anwender, die eine Softwarelösung für ein konkretes Digital Signage-Projekt suchen. Durch eine Filterfunktion können User gezielt nach den Kriterien suchen, die für ihr Projekt am wichtigsten sind. Das Tool liefert daraufhin eine Top-5-Liste der am besten geeigneten Lösungen, gefiltert nach den Anforderungen der User.

Die Reihenfolge dieser Liste basiert auf dem sorgfältig entwickelten Benchmark-System, das von invidis-Experten über mehr als zwei Jahre hinweg durch intensive Marktforschung erarbeitet wurde. Hier ein Einblick in das vorläufige Search-Tool:

Vollversion des Compass mit erweiterten Funktionen

Neben dem Search Plan gibt es weiterhin das umfassende Vergleichstool, das sich an Software-Anbieter, Integratoren und Distributoren richtet. Dieses Tool, das einen detaillierten und transparenten Vergleich der CMS-Lösungen am Markt ermöglicht, wird zukünftig Teil des Benchmark Plans sein.

Neu ist eine Preview-Funktion des Tools: Interessierte haben nun die Möglichkeit, einen Demo-Account anzufordern. Mit diesem bekommen sie Zugriff auf die volle Funktionalität des Vergleichstools, aber ohne die eigentlichen Daten zu einzusehen. Nach Abschluss des Abonnements werden dann auch die Anbieterinformationen sichtbar.

Mit der dritten Abo-Option, dem Enterprise Plan, erhalten User zukünftig Zugriff auf beide Tools – sowohl auf das Such- als auch das Vergleichstool. Der Enterprise Plan wird ebenfalls ab Mai zur Verfügung stehen.

Zum Software Compass

Die Stärke des Compass liegt in seiner Unabhängigkeit und Neutralität. Das Benchmark-System beruht auf invidis-eigenen Kriterien und detaillierten Analysen der Softwarelösungen, um eine objektive und fundierte Vergleichsbasis zu schaffen. Die Ergebnisse bieten Endkunden eine wertvolle Orientierungshilfe und Marktteilnehmer einen wichtigen Vergleichsindex.