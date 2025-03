Bei JC Decaux wird Daniel Hofer, Mitglied des Vorstands und CEO für Deutschland, Österreich, Zentral- und Osteuropa sowie Zentralasien, zum 31. August 2025 aus dem operativen Geschäft ausscheiden. Das gab der weltweit größte Außenwerber in einer Pressemitteilung bekannt. Einige Mandate als Vorstandsmitglied in Unternehmen wird Daniel Hofer behalten; zudem wird er die Gruppe im Vorstand der World Out of Home Association vertreten. In der Geschäftsleitung von JC Decaux wird Daniel Hofer derzeit nicht ersetzt werden.

Jérôme d’Héré, derzeit Director of Mergers & Acquisitions and Development der Gruppe, wird zum 1. September 2025 zum Leiter der Region ernannt, mit Sitz in Berlin. Er wird direkt an Co-CEO Jean-François Decaux berichten.

Im Juli und August wird laut JC Decaux ein operativer Übergang zwischen Daniel Hofer und Jérôme d’Héré organisiert. Der Nachfolger von Jérôme d’Héré soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Seit 2014 in der Geschäftsführung

Daniel Hofer ist seit 2010 in der OoH-Branche tätig und war CEO der JC-Decaux-Mehrheitsbeteiligung APG|SGA. Im Jahr 2014 wurde er Mitglied der Geschäftsleitung von JC Decaux und CEO für Deutschland, Österreich, Zentral- und Osteuropa sowie Zentralasien.

„Es war ein einzigartiges Privileg, mit all diesen außergewöhnlich talentierten und engagierten Kollegen bei JC Decaux zusammenzuarbeiten und Teil des Vorstands von JC Decaux zu sein“, sagt Daniel Hofer. „Ich bin sehr dankbar für all die positiven und lohnenden Erfahrungen, die ich auf meiner 40-jährigen beruflichen Laufbahn in der Medienbranche machen durfte.“

Jérôme d’Héré begann seine Karriere 2005 in der Schweiz, bevor er 2007 zu JC Decaux kam, wo er verschiedene Positionen in der Finanzabteilung und der Innenrevision in Frankreich innehatte. Im Jahr 2012 wurde er zum Deputy Director of Management Control – France befördert. Von 2014 bis 2018 war er Chief Financial Officer für Zentralamerika mit Sitz in Mexiko und anschließend in Panama. Seit 2019 hat Jérôme d’Héré seine aktuelle Position inne.

Jean-François Decaux kommentiert: „Wir möchten Daniel Hofer für sein Engagement, seine Loyalität und seine zahlreichen Beiträge zum Erfolg unserer Gruppe danken. Als Mitglied unserer Geschäftsleitung sowie als CEO seiner Region war Daniel Hofer ein hoch angesehener Manager mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz. Wir bedauern seine Entscheidung, sich aus seiner operativen Rolle zurückzuziehen, freuen uns aber auf die weitere Zusammenarbeit in spezifischen Mandaten. Wir wünschen Jérôme d’Héré alles Gute in seinem neuen Verantwortungsbereich.“