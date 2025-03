Der Puck in der Deutschen Eishockey-Liga, der Penny DEL schlittert nun auch auf DooH: Gemeinsam mit der Deutschen Telekom, dem Lizenzinhaber der Übertragungsrechte, präsentiert Cittadino künftig die Tore und Highlights der Liga-Spiele auf mehr als 5.000 Public Screens in Deutschland. Das Cittadino-Netzwerk umfasst dabei unter anderem Screens in Flughäfen, Raststätten und Shopping-Malls.

Die Herausforderung dabei: Bis zu vier Spiele laufen in den Playoffs parallel, und das schnelle Tempo des Eishockeys verlangt eine präzise, automatisierte Clip-Erstellung.

Hierfür entwickelten Cittadino, die Telekom, Managed Media Operations und WSC Sports eine Lösung, die auf einem hybrides KI-System zur multimodalen Echtzeitanalyse von Videostreams basiert. Neuronale Netze und akustische Mustererkennung identifizieren dabei Spielereignisse und Schlüsselgeräusche; durch Live-Statistiken und Tracking-Daten Highlights nach Relevanz sortiert. Von der Spielszene bis zur Anzeige auf den Screens vergehen, dank intelligenter Schnittlogik und dynamischer Längenanpassung, häufig nur acht bis zwölf Sekunden. Die Qualität wird durch ein Hybridsystem aus Computer Vision und menschlicher Reaktion gewährleistet. Pro Spieltag werden so bis zu 1.500 Clips automatisch, mit einer Fehlerquote von 0,3 Prozent, erstellt, woraus die relevantesten ausgestrahlt werden.

Neue Sponsoren-Möglichkeit

„Mit unserer Technologie und Magentasport als Partner haben wir die Möglichkeit, die Deutsche Eishockey Liga noch näher an die Fans zu bringen“, sagt Jan Philipp Priebsch, ehemaliger Eishockeyspieler und Group Head of Editorial Management bei Cittadino. „Die Kombination aus Echtzeitverarbeitung, KI-gesteuerter Clip-Erstellung und unserer weitreichenden DooH-Infrastruktur gewährleistet nicht nur eine zuverlässige und effiziente Übertragung der Spiele aus der Penny DEL, sondern ermöglicht eine völlig neue Form der Sportberichterstattung im öffentlichen Raum. Mit einer Latenz von unter 300 Millisekunden bei unserer Echtzeitverarbeitung der angelieferten Inhalte setzen wir neue Maßstäbe in der digitalen Übertragung von Live Sportinhalten und für DooH.“

Auf diese Weise sollen Sponsoren Werbung gezielt im Umfeld der Eishockey-Highlights platzieren. Durch smarte Metadaten lassen sich Werbespots beispielsweise nach regionaler Relevanz, bestimmten Spielsituationen, Toren oder Zusammenfassungen aussteuern.

Weitere Content-Formate

„Die Zusammenarbeit mit Cittadino ermöglicht es uns, unsere spektakuläre Sportart noch mehr Menschen in Deutschland näherzubringen“, sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der Penny DEL. „In Verbindung mit unseren Rekord-Zuschauerzahlen in den Arenen und auch im TV festigen wir nicht nur unsere Position als beliebteste Profisportliga außerhalb des Fußballs in dieser Hinsicht, sondern gehen auch immer wieder neue technische Wege, um neue Fans für das Eishockey zu begeistern. Natürlich sind darüber hinaus alle Spiele der Penny DEL weiterhin live bei Magentasport zu sehen.“

Neben der Übertragung der Höhepunkte arbeiten Cittadino und die Eishockey-Liga an weiteren Content-Formaten.

Anzeige