Galeria geht eine strategische Kooperation mit dem Sportartikel-Discounter Decathlon ein. Ab August 2025 sollen neue Decathlon-Filialen an mehreren Standorten der finanziell angeschlagenen Kaufhauskette eröffnen. Geplante Städte sind unter anderem Konstanz, Duisburg, Freiburg, Trier und Kassel. Die Verkaufsflächen werden zwischen 1.500 und 3.500 Quadratmetern liegen. Decathlon will sie mit eigenen Mitarbeitenden betreuen und dabei nicht sparen: Pro Standort sind zwischen 25 und 75 Angestellte geplant.

Teil einer großen Filialerweiterung

Die Zusammenarbeit ist ein glückliches Gefüge: Galeria versucht seine verbleibenden Filialen mit neuen Konzepten wiederzubeleben und vor der Schließung zu retten. Decathlon will seine Standorte in Industriegebieten und Gewerbeparks um Innenstadt-Stores ergänzen. Für den französischen Einzelhändler ist Deutschland der wichtigste Markt – Ende 2024 hat das Unternehmen verkündet, in den nächsten drei Jahren 60 neue Stores eröffnen zu wollen. Damit würde das nationale Filialnetz auf 150 wachsen.

„Mit der Übernahme der Flächen in zentralen Innenstadtlagen können wir unsere Kund:innen künftig noch besser erreichen und ihnen ein attraktives Einkaufserlebnis bieten“, sagt Stefan Kaiser, Director Real Estate Decathlon Deutschland.

Erster City-Store im Galeria Konstanz

Bereits vor Monaten hieß es von Seiten Decathlons, man wolle näher an die Kunden rücken und neue Store-Formate in Einkaufszentren eröffnen. Das erste Ergebnis dieser Strategie ist die Filiale im Galeria Konstanz, die bereits im August 2025 öffnen soll.

„Bei der Flächen- und Standortplanung sowie der Auswahl unserer Partner überlassen wir nichts dem Zufall. Die Teams haben gemeinsam sehr genau analysiert, welche Galeria-Filialen bei dieser Zusammenarbeit für beide Seiten sinnvoll sind. Wir sind hier gemeinsam zu einem tollen Ergebnis gekommen“, sagt Kathrin Dohle, Head of Sublease Management.

Bis Ende des Jahres sollen mindestens drei weitere Filialen folgen. Die Standorte Freiburg, Trier und Kassel stehen bereits fest.