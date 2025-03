Da hatte der US-amerikanische LED-Hersteller gerade die Einigung in einem drei Jahre währenden Disput mit seinem Hauptinvestor verkündet, kommt schon die nächste Nachricht aus dem Inneren des Unternehmens: Der langjährige Präsident und CEO, Reece Kurtenbach, tritt von all seinen Rollen zurück, inklusive derer des Chairman of the Board. Nur in einer beratenden Rolle will der vorerst an Bord bleiben, um den digitalen Transformationsplan zu übersehen.

Reece Kurtenbach war seit 1991 für Daktronics tätig – sein Vater Al war Mitgründer des Unternehmens im Jahr 1968. Der Daktronics-Vorstand beauftragte nach eigenen Angaben eine landesweit anerkannte Personalberatung, um einen neuen CEO zu finden. Um die besten Talente anzuziehen, führt Daktronics einen neuen Vergütungsplan für sein Management ein. Während der Übergangsphase übernimmt Brad Wiemann, Executive Vice President des Unternehmens, die Position des Interim-CEO und -Präsidenten. Wiemann ist seit 1993 bei Daktronics tätig.

„Ich bin zuversichtlich, dass Daktronics über ein starkes Fundament verfügt, das durch die zunehmende Dynamik der Transformation des Unternehmens unterstützt wird, um das globale Wachstum fortzusetzen. Dies ist der richtige Zeitpunkt für mich, als CEO zurückzutreten und das Unternehmen an die nächste Führungsgeneration zu übergeben“, sagt Reece Kurtenbach.

Drei Jahre Zeit für Umstrukturierung

Die Ernennung eines neuen Managements scheint Teil des Transformations-Prozesses zu sein, auf den sich Daktronics mit Investor Alta Fox geeinigt hat. Teil der langwierigen Auseinandersetzung war auch das Beharren des Investors auf Mitsprache bei der CFO-Suche – nun ernannte Daktronics sein Vorstandsmitglied Howard Atkins. ehemaliger CFO von Wells Fargo, zum Interim-CFO und Chief Transformation Officer. Die Suche nach einem dauerhaften CFO läuft weiter.

Die Einigung umfasst die Ernennung von Peter Feigin als unabhängiges Vorstandsmitglied, eine Stillhalteklausel bis 2027 und die Rücknahme aller Rechtsstreitigkeiten durch Alta Fox. Im Gegenzug gewährt Daktronics mehr Transparenz durch einen Investorentag und bezieht Alta Fox in die CFO-Suche ein. Der Streit hatte 2022 begonnen, als Alta Fox Veränderungen forderte und Daktronics wegen mangelnden finanzieller Resultaten und der Unternehmensführung kritisierte.