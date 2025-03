Die Gardens by the Bay gehören mit ihren Giga-Vertikalgärten zu den markantesten Wahrzeichen Singapurs. Dieses Jahr soll in der Anlage die erste permanente Projection-Mapping-Attraktion der Stadt entstehen. Die gestaltet derzeit die heimische Edutainment-Gruppe H&B. Im Dezember soll sie als IMBA Theatre öffnen, was für „Immersive Based Media Arts“ steht. Das neue Ausflugsziel widmet sich aber nicht rein der digitalen Kunst, sondern soll auch eine traditionelle Galerie und eine kommerziellen Bereich umfassen.

Londoner Lightroom wird Hauptpartner für Projektionsshows

Das Projection Mapping wird im Black Box Theatre stattfinden, einem Raum von rund 1.860 Quadratmetern und einer 12,5 Meter hohen Projektionswand – laut den Projektverantwortlichen eine der höchsten in Südostasien. Auf dieser Fläche sollen „immersiven Ausstellungen und zukunftsorientierte Kunst-, Kultur- und Lifestyle-Events“ stattfinden. Gut möglich, dass die Black Box auch an Brands und private Veranstalter vermietet wird.

Für die Projektionsshows will das IMBA mit dem in London ansässigen Studio Lightroom zusammenarbeiten, das mit globalen Künstlernamen für kommerzielle, immersive Experiences zusammenarbeitet. Die Partnerschaft mit Lightroom soll aber Teil eines größeren Kooperations-Netzwerks sein. Falls die AV-Technikpartner schon feststehen, wurden sie noch nicht bekannt gegeben.

Der Galerieraum ist das analoge Gegenstück zum Black Box Theatre, soll aber neben traditionellen Kunst- auch Mixed-Media-Ausstellungen begrüßen. Mit 1.160 Quadratmetern ist er aber kleiner als der Projektionsraum. Eine Retail- und Gastronomie-Zone soll ebenfalls Teil des IMBA werden.

Eröffnet wird das Black Box Theatre mit „The Botero Show“, eine immersive Experience basierend auf Gemälden und Skulpturen des kolumbianischen Künstlers Fernando Botero. Eine vertraute Figur in der Kunstszene Singapurs, denn Boteros überlebensgroße Skulpturen sind in der ganzen Stadt zu finden. Um zukünftige Generationen von Medienkünstlern zu fördern, wird das IMBA für Projektionsshows auch mit der School of Design & Media (NYP-SDM) der Nanyang Polytechnic zusammenarbeiten.