Das Brooklyn Mirage ist eine legendäre New Yorker Outdoor-Location. Sie ist Teil des Eventkomplexes Avant Gardner, der 2016 in einer alten Lagerhalle eröffnet wurde. Bekannt war das Mirage vor allem für seine 270-Grad-LED, die das Publikum von allen Seiten einnimmt. In der diesjährigen Winterpause bekommt das LED-Setup, das laut dem Betreiber der Ästhetik der letzten Generation angehörte, aber ein technologisches Remake.

Der Screen wird durch eine 30K-Variante ersetzt, die sich komplett kinetisch einfahren lässt. Mit 100 Millionen Pixeln und mehr als 3.000 LED-Kacheln sollen die Shows noch immersiver werden. Für DJ-Sets, die regelmäßig im Mirage stattfinden, bedeutet das: Noch schärfere Visuals, die sich mit den Beats synchronisieren.

Kinetik-Konstrukt aus Holz

Das eigentliche Highlight soll aber das neue kinetische System werden. Wenn man die LED einfährt, bleibt eine baumartige Holzkonstruktion über, womit die Location plötzlich nicht mehr futuristisch, sondern retromäßig wirkt. Das Konstrukt selbst ist 60 mal 50 Meter groß und 20 Meter hoch.

Oberhalb der Bühne werden Balkone im Opern-Style für zusätzliche Tanzfläche gebaut. Auch am Sound wird geschraubt: Ein maßgeschneidertes L-Acoustics-Soundsystem mit über 100 Lautsprechern und Subwoofern sorgt für eindrucksvolle Beats. Neue Beleuchtung, neues Signage, Ride-Sharing-Zonen und verbesserte Mobilfunkabdeckung soll das Erlebnis für die Besucher zeitgemäßer machen.

Für diesen ganzen Umbau lässt sich das Avant-Gardner-Team nur eine Wintersaison Zeit. Am 1. Mai findet das Re-Opening statt. Für 2025 sind bereits 100 Shows geplant, unter anderem mit Künstlern wie The Chainsmokers, Empire of the Sun und Sara Landry.