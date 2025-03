PPDS ernennt Fabrice Penhoat zum „Business Director Philips Signage und DV-LED Frankreich, Dom Tom und Afrika“. Mit dieser neu geschaffenen Position will der Visual-Solutions-Anbieter den Vertrieb im gesamten französischsprachigen Raum und Afrika ankurbeln – Märkte, für die PPDS im Signage-Bereich große Wachstumschancen sieht. Fabrice Penhoat erhält diese Aufgabe als nächsten Schritt seiner 13-jährigen Karriere im Philips-Universum, zuletzt als Key Account und Business Development Manager für dieselben Märkte.

Seine Aufgaben in der erweiterten Rolle umfassen die Identifizierung neuer Geschäftsmöglichkeiten, die Pflege und den Ausbau bestehender Partnerbeziehungen sowie die Steigerung der Marken- und Produktbekanntheit von PPDS. Der Fokus liegt auf den Bereichen Einzelhandel, Unternehmen, Kontrollräume, Bildung, Rundfunk, öffentliche Veranstaltungsorte, Gastronomie, Transport, Digital-out-of-Home, Sportstadien und Arenen.

Fabrice Penhoat wird von Paris aus arbeiten und an Cesar Sanz, Sales Director für Frankreich und Iberia, berichten. Zusätzlich soll er mit regionalen PPDS-Teams weltweit zusammenarbeiten, um internationale Projekte zu unterstützen und Best Practices auszutauschen.

Zu seiner Beförderung sagt Fabrice Penhoat: „Ich bin stolz darauf, das Vertrauen erhalten zu haben, unser Geschäft in Frankreich, Dom Tom und Afrika in die nächste Phase zu führen. Wer den Philips-Stand auf der ISE 2025 in Barcelona besucht hat, konnte sehen, dass das Interesse an Philips Professional Displays ein neues Niveau erreicht hat. Es ist eine spannende Zeit, Teil dieses Unternehmens zu sein.“

Cesar Sanz ergänzt: „Wir haben großartige Wachstumschancen für unsere Philips DV-LED- und Digital-Signage-Lösungen in Frankreich und Afrika identifiziert. Es ist entscheidend, dass wir die richtige Infrastruktur, die richtigen Prozesse und vor allem die richtigen Menschen vor Ort haben, um unsere Partner und Kunden bestmöglich zu unterstützen. Mit Fabrice haben wir sowohl das Talent als auch die Produkte, um unser Geschäft in diesen Märkten auf ein neues Niveau zu heben. Ich wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Rolle.“

