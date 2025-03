Zu Beginn des Jahres hat M-Cube – Digital-Signage-Integrator mit Sitz in Mailand – Ross Pedgrift als neuen UK Business Director ernannt. Ross Pedgrift, der M-Cube bereits aus seiner Zeit bei der Beaver Group kennt (bevor das Unternehmen 2019 von Trison übernommen wurde), tritt die Nachfolge von Alexios Blanos an, der nun die Rolle des International Business Development Directors übernimmt.

Bevor er seine neue Position bei M-Cube antrat, arbeitete Ross Pedgrift im Digital Signage-Bereich bei der Display-Marke Clevertouch. In einem Interview auf der M-Cube-Website erklärte er, dass er das M-Cube-Team in dieser Zeit kennenlernte. „Was mich wirklich inspiriert hat, war die Präsentation des Teams auf der DSSE 2023. Besonders beeindruckt hat mich, wie das Team den Fokus auf emotionale und unvergessliche Kundenerlebnisse legt. Es ist selten, dass man ein Unternehmen findet, das so gut versteht, wie Digital Signage Emotionen wecken und Experiences schaffen kann. Ein Team zu finden, das meine Philosophie und Vision für die Branche teilt, war eine Gelegenheit, die ich mir nicht entgehen lassen konnte“, sagt Ross Pedgrift.

Eines seiner Hauptziele wird es sein, den Bekanntheitsgrad von M-Cube in Großbritannien zu steigern, unter anderem durch mehr Case Studies und Success Stories. Teil seiner Vision ist auch die Eröffnung eines britischen Showrooms, in dem M-Cube Veranstaltungen abhalten und innovative Ideen für ansprechende Digital-Signage-Lösungen präsentieren kann.