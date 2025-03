Nach zwölf Jahren bei Dimedis wechselt Patrick Schröder zu Connectsignage. Für den Digital Signage-Softwareanbieter mit Sitz in Stuttgart wir er ab April die Rolle des Chief Growth Officer (CGO) übernehmen. In dieser neu geschaffenen Position soll er den Vertrieb sukzessive ausbauen und dabei an Geschäftsführer Johann Bendel berichten.

Beim Wettbewerber Dimedis hatte Patrick Schröder zuletzt den Posten Director Retail, Digital Signage & Sales inne. Zu seinen Kunden zählten in dieser Zeit die Messegesellschaften Messe Düsseldorf, Koelnmesse und Messe Dortmund sowie die XXXLutz Gruppe, Poco und Roller. Vor seiner Zeit bei Dimedis leitete er bei der Deutschen Telekom Out-of-Home Media den Ausbau und die Vermarktung des Digital Signage und DooH-Netzes.

Connectsignage wurde vor rund fünf Jahren gegründet. Das Cloud-basierte CMS des Anbieters ist unter anderem bei der Messe Essen im Einsatz, die das System für sämtliche Digital Signage-Displays rund um Wegeleitung, Raumbuchung und DooH nutzt. „Mit Patrick Schröder gewinnen wir einen sehr erfahrenen Branchenkenner mit einem exzellenten Netzwerk. Seine Expertise in den Bereichen Retail Media und Digital Signage wird unser Wachstum entscheidend vorantreiben“, sagt Johann Bendel, Geschäftsführer von Connectsignage.

Patrick Schröder ergänzt: „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe bei Connectsignage. Die Digitalisierung des stationären Handels und die wachsende Bedeutung von Digital Signage gerade in der Unternehmenskommunikation bieten große Chancen. Besonders überzeugt hat mich die klare Vision, sich nahtlos in die bestehende Umgebung der Kunden zu integrieren. Gemeinsam mit dem Team von Connectsignage möchte ich unsere Marktposition ausbauen und das Geschäft weiter skalieren.“

