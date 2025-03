Das in London-ansässige Unternehmen Sodaclick will AI-Voice-Ordering den QSR-Markt der Golfregion erobern. Die aktuelle Version seiner Konversations-AI soll bereits 96 Sprachen erkennen. Sogar regionale arabische Dialekte und Urdu haben die Londoner ihrer AI antrainiert. Antworten kann sie in Arabisch und Englisch, angeblich in fließendem Wechsel. Mit dem regionalen Distributor Fama Technologies will Sodaclick seine Lösungen jetzt der in GCC ansässigen QSR- und Retail-Branche bereit stellen.

Sodaclick hatte sein Geschäft ursprünglich auf SaaS-basierten HTML5-Tools für die Kreation von Digital Signage-Content und einem CMS aufgebaut. Das AI Voice Ordering, das über eine Cloud-Plattform läuft, kam 2022 dazu – Pilotprojekte gibt es unter anderem mit KFC in Dubai. Für die Lösung kooperiert Sodaclick unter anderem mit Google ChromeOS und ist regelmäßig als ChromeOS-Partner auf Veranstaltungen wie der ISE dabei und auch mit einer QSR-Simulation im ChromeOS Experience Center vertreten.

Mit Fama Technologies will man die Lösung innerhalb der nächste Monaten in den Golfstaaten einführen.

