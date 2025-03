Samsungs Co-CEO Han Jong-hee ist am Dienstag im Alter von 63 Jahren plötzlich verstorben. Er hatte er am Wochenende einen Herzstillstand erlitten und konnte sich nicht mehr erholen, wie die südkoreanische Tageszeitung Korea Herald mit Verweis auf Branchenquellen berichtet. Er war bis kurz vor seinem Tod aktiv in seiner Rolle tätig und hatte noch in der Woche zuvor die Samsung-Hauptversammlung geleitet. Der Konzern reagierte bereits mit der Verkündung seines Nachfolgers: Young Hyun Jun, der bisher das Halbleiter-Geschäft leitete.

Han Jong-hee soll seit 1988 für Samsung tätig gewesen sein. Seit 2017 hatte er die Visual-Solutions-Sparte geleitet und war damit auch für das Pro-Display-Geschäft zuständig. Nachdem Samsung vor vier Jahren im Zuge einer Umstrukturierung die Abteilungen für Unterhaltungselektronik (inklusive Visual Solutions) und Mobiltelefone zusammenlegte, stieg Han Jong-hee zum CEO der gesamten Device Experience Division auf.

Während seiner Laufbahn soll Han Jong-hee auch maßgeblich zur Entwicklung von TV-Technologien beigetragen haben, schreibt Korea Herald. Auch bei den heutigen LCD- und QLED-Displays soll er seine Handschrift hinterlassen haben. Han Jong-hee fungierte regelmäßig als Samsung-Repräsentant bei den großen Veranstaltungen. Auf der CES in Las Vegas hielt der die großen Keynotes, mit denen Samsung das Geschäftsjahr einzuleiten pflegt. Auch zur ISE in Barcelona war er gereist.