Schon bei der Ankunft am Flughafen Reykjavik sieht man nichts als Displays der Marke Sharp, von Trollen keine Spur. Siebzehn brandneue COB-LED-Screens sind an der Gepäckausgabe installiert, und im gesamten Terminal stammen alle FIDS, Wegweiser und DooH-Displays ebenfalls von Sharp/NEC.

Nächster Halt: Kringlan Mall, das größte Einkaufszentrum Reykjaviks. Auch hier sind viele Geschäfte mit Sharp/NEC-Displays ausgestattet, obwohl der Einzelhandel normalerweise keine Hochburg für den Hersteller ist.

Herausfordernde Betriebsbedingungen

Der Dauerregen in Island, die häufigen Temperaturschwankungen und die hohen Personalkosten erfordern robuste Digital Signage-Lösungen – nicht nur am Flughafen, sondern auch im Einzelhandel, in Einkaufszentren und in Unternehmen. Viele Kunden kombinieren Sharp/NEC Displays mit robusten Brightsign-Mediaplayern. Natürlich ist auch Samsung gut vertreten, aber weit weniger dominant als in den meisten anderen europäischen Märkten.