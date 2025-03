Sarah Cox, Gründerin des Beratungsunternehmens Neutral Human, verstärkt das Team von Stage Precision in der Rolle des Chief Commercial Officer. Damit soll die nächste Wachstumsphase des Unternehmens eingeleitet und die Expansion der Experience Steuerungsplattform SP Grid vorangetrieben werden.

„In den vergangenen Jahren habe ich eng mit einer Handvoll Technologieunternehmen zusammengearbeitet, darunter auch Stage Precision, und es hat mir großen Spaß gemacht, die Vision des Teams und die kommerzielle Strategie hinter SP V1 und jetzt SP Grid mitzugestalten“, erklärt Sarah Cox. „Als Verfechter der Konvergenz, die wir in der AV-, Broadcast- und Live-Event-Branche erleben, fühle ich mich mehr und mehr dazu hingezogen, die wichtigsten Elemente zu identifizieren, die für eine wirklich konvergente Zukunft erforderlich sind. Stage Precision spielt in dieser kollektiven Zukunft eine zentrale Rolle, und ich bin fest davon überzeugt, dass die SP Grid-Plattform die nächste Evolution in der Erlebnissteuerung darstellt. Der Zeitpunkt war noch nie so günstig wie heute.““

SP-Grid-Rollout in Planung

In ihrer neuen Rolle wird sich Sarah Cox wird sich darauf konzentrieren, die kommerzielle Ausrichtung von SP unter der Leitung von CEO Michael Giegerich vorwärtszubringen sowie Marken-, Marketing- und Kundenerfahrungsstrategien zu beaufsichtigen. Nachdem SP V1 vor zwei Jahren die Beta-Phase verlassen hat, konzentriert sich diese nächste Phase auf die Skalierung von SP Grid in verschiedenen Märkten.

„Die Welt bewegt sich auf Low-Code- und No-Code-Plattformen zu, und die AV-Branche ist da keine Ausnahme“, sagt die CCO. „Wir haben gesehen, wie Branchen wie die Softwareentwicklung Plattformen eingeführt haben, die eine leistungsstarke Anwendungsentwicklung ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse ermöglichen. Die AV-Branche durchläuft den gleichen Wandel. SP Grid ist nicht nur ein weiteres Steuerungssystem. Es definiert die agnostische Technologieintegration, das Datenmanagement und die Systemautomatisierung und -bereitstellung mit einem intuitiven, visuellen Ansatz neu.“

Im Laufe des kommenden Jahres wird SP Grid in Studios, immersiven Umgebungen und Live-Produktionen weltweit eingeführt. Der Beta-Zugang der Plattform startet am 31. März 2025.

„Wir freuen uns sehr, Sarah nun in der Rolle des CCO bei Stage Precision in Vollzeit im Team begrüßen zu dürfen“, bestätigt Michael Giegerich. „Sarahs Leidenschaft für die Zukunft unserer konvergierenden Branchen spiegelt unsere Vision wider, wohin wir uns als Team bei Stage Precision mit unserer Erlebnisplattform als nächstes bewegen. Es gibt keine bessere Person, um unsere kommerziellen Bemühungen in diesem nächsten Kapitel zu leiten.“