Die von der Trumpregierung verhängten Strafzölle auf elektronische Produkte aus China haben die Preise von PCs, Notebooks und Digital Signage Mediaplayer bereits in die Höhe springen lassen. Jetzt zieht der chinesische Computerhersteller Lenovo Konsequenzen und verlagert die gesamte Produktion vollständig nach Indien.

Praktisch alle PC-Produkte von Lenovo – einem der führenden PC-Hersteller der Welt – werden in China produziert. Wenige Ausnahmen aus Zollgründen sind Premiumprodukte wie Server die in Ungarn und Mexico für die EU und respektive Nordamerika assembliert werden.

Laut einem Bericht (hinter Paywall) von DigiTimes Asia, über den verschiedene Medien berichten, plant Lenovo innerhalb von drei Jahren die vollständige Verlagerung seiner PC-Fertigung von China nach Indien. Auch andere Hersteller wie Dell und HP verlegen ihre Produktion von China nach Vietnam, Indonesien und andere in bislang Trump-freundliche Staaten. Eine Fertigung von PCs, Notebooks und Mediaplayers in den USA oder in der EU ist aus Kostengründen unwahrscheinlich.

USA blockiert China den Import von AI On-Device Chips

Auch neue Importverbote von AI-Chips (NPUs) nach China kann die Produktion von PCs für westliche Absatzmärkte komplizieren. Immer mehr Hersteller setzen auf dedizierte NPU-Chips (neben CPUs und GPUs) die AI on Device ermöglichen. Insbesondere auch für Digital Signage ermöglichen dedizierte NPUs viele neue DSGVO-konforme AI Use-Cases.

Anzeige