Creative Realities modernisierte gemeinsam mit Uniguest die Rogers Arena, Heimat des Vancouver Hockey Teams, der „Canucks“. Die Arena mit einer Sitzkapazität von 19.000 Plätzen wurde komplett mit neuen Screens ausgestattet – insgesamt 900 LG-Modelle. Alle sind über die Tripleplay-Software von Uniguest vernetzt. Neu sind nicht nur die 900 Touchpoints, sondern auch die IPTV-Netzwerkanbindung der Screens.

Synchronisierte Take-overs über alle Screens

Über die Tripleplay-Software werden also sowohl TV- als auch Digital Signage-Inhalte ausgesteuert.Die IPTV-Anbindung ist Teil einer neuen Content-Strategie der Rogers Arena. Dazu gehört auch synchronisierte Screen-Takeovers während der Spiele, wenn Tore fallen. Creative Realities nennt dieses CMS-Feature „Moments of Exclusivity Triggers“. Im Gastronomiebereich integrierte man die LG-Displays als digitale Menüboards. Die restlichen Displays sind auf die Gänge, die VIP-Suiten, die Retail-Flächen, die Clubs und die Toiletten verteilt.

„Wir wollten die Rogers Arena mit modernen digitalen Lösungen ausstatten, um das Fanerlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Effizienz und das Engagement zu steigern“, sagt Nguyen Nguyen, Sr. Vizepräsident für Technologie bei den Canucks Sports & Entertainment, Aquilini Group. „Creative Realities hat das nötige Fachwissen und die Fähigkeit, schnell und in großem Maßstab zu liefern. Das war entscheidend für den Erfolg dieses Projekts.“

„Dieses Projekt ist ein Meilenstein für die Rogers Arena und den kanadischen Sport- und Unterhaltungsmarkt“, sagt Lee Summers, Präsident von Sports and Entertainment bei Creative Realities. „Es zeigt, wie digitale Lösungen Live-Veranstaltungsorte verändern und neue Chancen für Fanengagement, Sponsorenaktivierung und Umsatzsteigerung schaffen.“

Weitere digitale Upgrades in Planung

Creative Realities ist einer der größten Pure-Play Digital Signage-Integratoren in Nordamerika. Vom Sitz in Louisville, Kentucky, aus, hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren rund 50 Sportstätten Digital Signage-technisch ausgestattet. Die Rogers Arena war das erste große Projekt in Kanada. Die erste Phase des Projekts umfasste die Infrastruktur, IPTV-Implementierung und Content-Strategie. Für eine zweite Phase sind laut Creative Realities Gespräche im Gang. Hardware-Partner waren neben LG auch Legrand AV für die Display-Halterungen und Atec Signs für die Integration.